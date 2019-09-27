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Dünya Kuduz Günü

1 saat önce

Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Dünya Kuduz Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Dünya Kuduz Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hülür, mesajında, kuduzun 150 ülkede görülen, insan sağlığını tehdit eden, klinik belirtiler geliştikten sonra geriye dönüşü mümkün olmayan ve ölümle sonuçlanan ancak aşıyla önlenebilir viral bir hastalık olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından kuduz aşısını geliştiren Lois Pasteur'un ölüm tarihi olan 28 Eylül'ün "Dünya Kuduz Günü" olarak belirlendiğini hatırlatan Hülür, kuduz hastalığında farkındalığın artırılması gerektiğini aktardı.

Hülür, Türkiye'de kuduza yakalanma ihtimali olan hayvan türlerinin köpek, kedi, sığır, koyun, keçi, at, eşek gibi evcil hayvanlarla kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca, gelincik gibi yabani hayvanlar olduğuna işaret etti.

Son 20 yılda kuduz olan hayvanların yüzde 90'ının evcil hayvanlar olduğunu, ilk sırada yüzde 91 ile köpeklerin yer aldığını anlatan Hülür, "İnsanda kuduz vakalarının çoğunluğu kuduz olan köpeklerin ısırması sonucu oluşmaktadır. İlimizin coğrafi konumuna bağlı olarak geçim kaynaklarından olan hayvancılık, sokak hayvanları popülasyonu ve yaban hayatında göç yollarında bulunması açısından kuduz hastalığı yönünden önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Antalya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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