"Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

"Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Kırklareli'nde "Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi.

Kırklareli'nde "Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zengin kültürleri ve tarihi ile çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Tarihte göç olgusunun ger zaman olduğunu ifade eden Bilgin, bazen göçlerin ekonomik, bazen sosyal, bazen ise savaşlar nedeniyle yaşandığını aktardı.

Türkiye'nin özellikle son dönemde dünya üzerindeki zorunlu göçe tabi mültecilerin yüzde 20'sini barındırdığını aktaran Bilgin,

"Ülkemiz aslında medeniyetin bir beşiği konumunda. Suriye, Afganistan, Pakistan, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden gelen insanlara kucak açıyoruz. Bazı vatandaşlarımız bu durumdan rahatsız olabiliyorlar. Bizim medeniyetimiz de kucak açma olgusu vardır. Amerika gibi Meksika sınırında uyguladığı o zulmü uygulayacak bir medeniyetin temsilcileri asla değiliz. Suriye, Afganistan, veya Pakistan'a asla ve asla gözümüzü kapayamayız. Yunanistan'ın yaptığı gibi onları dövüp kapı dışarı edemeyiz. Bizlerin böyle ne bir tarihi ne de bir geçmişi yok" diye konuştu.

Zulme uğrayanlara her zaman kucak açmaya devam edileceğini ifade eden Bilgin, "Çok şükür ki devletimiz çok güçlü, bugün dünyada nüfusuna göre en fazla yardımı yapan ülkeyiz. Bakın bizden çok zengin ülkeler var ama biz hepsinden daha fazla yardım yapıyor, hepsinden fazla ev sahipliği yaparak, sahip çıkıyoruz." dedi.

Programda Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ile İl Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kırklareli'nde Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler Endonezya, Uganda, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a ait halk oyunları gösterilerini sundu.

Program öğrencilerin ülkelerine ait yöresel kıyafetlerden oluşan defile gösterisi ile sona erdi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:44 Kaynak: AA
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