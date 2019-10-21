Son Dakika Haberleri: Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da başladı
Son Dakika Spor Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da başladı

Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da başladı

1 saat önce

Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası heyecanı Alanya'da yaşanıyor.

Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da başladı, System.String[]

Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası heyecanı Alanya'da yaşanıyor.

Alanya Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen şampiyona 22 ülkeden 19 erkek ve 5 kadın takımın katılımıyla başladı. 7 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kalabalık bir seyirci topluluğu maçları takip etti. Şampiyona, 27 Ekim'de oynanacak kadın ve erkek takımlarının final maçlarıyla sona erecek.

3 TÜRK HAKEMİ DE GÖREV YAPIYOR

12 dakikadan 3 devre halinde gerçekleşen maçlarda FIFA kokartlı Özcan Sultanoğlu, Mustafa Teker ve Murat Ergin Gözütok'tan oluşan Türk hakemler de maç yönetti.

LEVANTE, RAKİBİNİ FARKLI YENDİ

Erkeklerde 5 grupta toplam 19 takım mücadele veriyor. D grubunun iddialı ekiplerinden İspanya'nın Levante takımı, Nijerya'nın Kebbi BSC takımını üstün bir oyundan sonra 15-0 mağlup etti.

Şampiyonaya katılan takımların dünyaca ünlü sporcuları kumda yeteneklerini ortaya koyarken, nefes kesen hareketleriyle seyircilerden bol bol alkış aldı. Özellikle çimde çok az görülen frikik, röveşata ve uçarak kafa vuruşları görsel şölen sundu.

KADINLARDA BÜYÜK ÇEKİŞME VARDI

Kadınlar kategorisinde oynanan günün ikinci maçı büyük çekişme içinde geçti. ABD'nin Norcal BSC ekibiyle Rusya'nın WFC Zvezda takımı karşılaştı. ABD ekibi 2-0 öne geçmesine rağmen, Ruslar ikinci periyotta 2 gol bularak, eşitliği sağladı. Son periyot büyük mücadeleye sahne oldu.


- Antalya
Alanya Belediyesi, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu Protestocuların taleplerinin kabul edildiği Lübnan'da milletvekili maaşları yarı yarıya azalacak Survivor Sabriye, ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile idman yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]