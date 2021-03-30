2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)

30.03.2021 22:10
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı), System.String[]

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, sahasında Letonya'yı ağırlıyor.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, sahasında Letonya'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların, 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasını alan Kenan Karaman, ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan çektiği şutla topu filelere gönderdi. 1-0

11. dakikada Savalnieks'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Uldrikis'in kafa vuruşundan top kalenin üstünden dışarı çıktı.

15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Steinbors'un elinde kaldı.

18. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan pasını alan Burak Yılmaz'ın çektiği şut Letonya savunmasına çarparak kornere çıktı.

21. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza alanı içinde buluşan Kenan Karaman'ın bekletmeden yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'ta kaldı.

27. dakikada Letonya'nın kullandığı korner atışında Oss'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak faul yapıldığı gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33. dakikada Savalnieks'e baskı yaparak topu kapan Caner Erkin, Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı duvar pasının ardından çektiği sert şut, önce kaleci Steinbors'a ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.

33. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Letonya savunmasının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında karşılayan Hakan Çalhanoğlu'nun çektiği şut, filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada hızlı gelişen Letonya atağında Uldrikis'ın indirdiği hava topunu alan Jurkovskis sol kanattan ortasını yerden uzak direğe çıkardı. Savalnieks, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

37. dakikada Türkiye A Milli Takımı'nın kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Burak Yılmaz'ın sert şutu az farkla auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski xx, Konrad Robert Sapela xx, Michal Obukowicz xx

Türkiye: Uğurcan xx, Mert Müldür xx, Ozan xx, Çağlar xx, Caner Erkin xx, Okay Yokuşlu xx, Ozan xx, Hakan Çalhanoğlu xxx, Yusuf Yazıcı xx, Kenan Karaman xxx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Kökçü, Bünyamin Balcı, Enis Destan, Umut Meraş, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Deniz Türüç, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk

Teknik direktör: Şenol Güneş

Letonya: Steinbors x, Fjodorovs xx, Cernomordijs xx, Marcis Oss xx, Jurkovskis xx, Tobers xx, Emsis x, Savalnieks xx, Ikaunieks xx, Ciganiks x, Uldrikis xx

Yedekler: Ozols, Zviedris, Maksimenko, Kamess, Solovjovs, D. Ikaunieks, Jaunzems, Zjuzins, Tarasovs, Krollis, Saveljevs, Ontuzans

Teknik direktör: Dainis Kazakevics

Goller: Kenan Karaman (dk. 2), Hakan Çalhanoğlu (dk. 33) (Türkiye), Savalnieks (dk. 35) (Letonya) - İSTANBUL

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı)

Dünya Kupası, Letonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 2 Letonya: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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