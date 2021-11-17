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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)

17.11.2021 08:37
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son maçında Karadağ deplasmanında boy gösterdi.

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son maçında Karadağ deplasmanında boy gösterdi. Milliler maçın 4. dakikasında geriye düşmesine karşın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle deplasmanda 2-1 kazanarak grubu ikinci sırada tamamladı ve Play-Off'lara katılma hakkı kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Kerem'in pasında topla buluşan Burak bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Halil'i gördü. Halil'in çaprazdan vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

59. dakikada Halil'in ara pasında hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

60. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Hakan, Orkun Kökçü'yü gördü. Bu futbolcunun uzaktan çok sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 1-2

64. dakikada gelişen Karadağ atağında Tomasevic'in bıraktığı topa Osmajic bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan'ı geçen topu son anda Çağlar çizgiden çıkardı.

82. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Sarkic son anda topu kornere tokatladı.

Stat: Podgorica Şehir Stadı

Hakemler: Daniel Siebert xx, Jan Seidel xx, Christian Gittelmann xx

Karadağ: Sarkic xx, Vesovic xx, Savic xx (Simic dk. 57 xx), Vujacic xx, Radunovic xx, Jovovic xx (Bozovic dk. 67 xx), Jankovic xx (Raickovic dk. 74 xx), Haksabanovic xx (Vukotic dk. 57 xx), Tomasevic xx, Beqiraj xx (Vujnovic dk. 66 xx), Osmajic xx

Yedekler: Mijatovic, Agovic, Dreskovic, Vikcevic, Mirkovic

Teknik Direktör: Miodrag Radulovic

Türkiye: Uğurcan xx, Zeki xxx (Kaan dk. 90+1 ?), Çağlar xx, Merih xxx, Caner xx, Berat xxx (Orkun dk. 46 xx), Abdülkadir xxx (Berkan dk. 79 xx), Hakan xxx, Kerem xxx (Barış Alper dk. 79 xx), Halil xxx (Kenan dk. 69 xx), Burak Yılmaz xx

Yedekler: Sinan, Ersin, Rıdvan, Tolga, Taylan, Yusuf, Serdar

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Beqiraj (dk. 3) (Karadağ), Kerem (dk. 22) (Türkiye)

Sarı kartlar: Osmajic, Vukotic (Karadağ)

(Bozhan Memiş - Malik Hasa/İHA)

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
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