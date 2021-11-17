Dünya Kupası Elemeleri G Grubu: Karadağ: 1 - Türkiye: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

60. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Hakan, Orkun Kökçü'yü gördü. Bu futbolcunun uzaktan çok sert şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti. 1-2

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son maçında Karadağ deplasmanında boy gösterdi. Milliler maçın 4. dakikasında geriye düşmesine karşın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle deplasmanda 2-1 kazanarak grubu ikinci sırada tamamladı ve Play-Off'lara katılma hakkı kazandı.

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