Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı - Son Dakika

Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı

Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı rapor doğrultusunda turnuvanın yerel organizasyon komitesi, işçilerine 7 aydır maaş ödemeyen Katarlı bir şirketi, sorumlu olduğu stadyum inşaatı projesinden aldı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi olan Katar'da, Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı bir rapor gündeme damga vurdu.

Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı bir rapor doğrultusunda turnuvanın yerel organizasyon komitesi, işçilerine 7 aydır maaş ödemeyen bir Katarlı bir şirketi, sorumlu olduğu stadyum inşaatı projesinden aldı.

Al Bayt stadyumunun inşaatında görevli Katarlı taşeron firma Qatar Meta Coasts, Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre yedi ay boyunca yaklaşık 100 çalışanına maaş ödemeyince bu yönde karar alındı. QMC'nin aynı zamanda çalışanlarının oturum izinlerini yenilemediği raportörler tarafından ifade edildi.

Turnuvanın yerel organizatörü olan Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi (The Supreme Committee for Delivery and Legacy), ödenmemiş maaşlardan temmuz ayında haberdar olduklarını açıkladı. Yüksek Komite, QMC ve diğer paydaşlarla iletişime geçtiklerini ve üç aylık maaşların ödenmesini sağladıklarını belirtirken işçilere olan borçların da ödenmeye devam edeceğini vurguladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

QMC mevcut stadyum projesinden azledildi ve şirketin Dünya Kupası projelerinde yer alması yasaklandı. Yüksek Komite ayrıca işçilerin düşürüldüğü durumu 'kabul edilemez' olarak niteledi.

Uluslararası Af Örgütü ise olayın QMC çalışanları ile sınırlı olmadığının ve ülke genelinde projelerde yer alan işçilerin olumsuz şartlarda çalışmak zorunda bırakıldıklarının altını çizdi. Örgüt ayrıca FIFA'yı da adım atmamakla ve işçilerin istismar edilmesine göz yummakla suçladı.

YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Katar'da hükümet de olayla ilgili olarak sessiz kalmadı. İletişim Ofisi tarafından yapılan açıklamada şirkete finansal yaptırımlar uygulanacağını ve QMC'nin operasyonlarının maaşlar ödenene kadar askıya alındığını açıkladı. Açıklamada "Katar Devleti, işçilere yapılan vicdansız muamelelere müsamaha göstermez" ifadeleri yer aldı.

(Kaynak: Sözcü)

Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Af Örgütü, Katar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:20 

Son Dakika Spor Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı - Son Dakika Spor
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