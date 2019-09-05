Dünya Kupası'na erken veda
1 saat önce
A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
(İHA)
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