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Dünya Kupası'na erken veda

1 saat önce

A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası E Grubu 3. maçında Çekya'ya 91-76 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

(İHA)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
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A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!
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