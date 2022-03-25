Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

25.03.2022 08:47
Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ve Türkiye, Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ve Türkiye, Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Jota kaptı ve hızlı şekilde Bernardo Silva'ya aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Silva'nın vuruşunda Uğurcan uzanarak gole izin vermedi ve dönen topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa'nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan'dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder'e pasını atıp savunmanın arkasına sarktı. Cengiz'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1

82. dakikada ceza sahası içinde Fonte, Enes'e faul yaptı. İlk önce oyunu devam ettiren hakem Daniel Siebert, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada beyaz noktasın başına geçen Burak Yılmaz, topu üstten dışarı gönderdi.

90+4. dakikada Leao'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

STAT: ESTADİO DO DRAGAO

Hakemler: Daniel Siebert xx, Jan Siedel xx, Rafael Foltyn xx

Portekiz: Diogo Costa xx, Diogo Dalot xx, Danilo xx, Jose Fonte xx, Raphael Guerreiro xx (Nuno Mendes dk. 88 ?), Bruno Fernandes xx (Carvalho dk. 80 ?), Joao Moutinho xx (Nunes dk. 88 ?), Bernardo Silva xx, Diogo Jota xx (Joao Felix dk. 71 xx), Otavio xx (Rafael Leao dk. 89 ?), Cristiano Ronaldo xx

Yedekler: Rui Patricio, Jose Sa, Tiagoc Djalo, Vitinha, Andre Silva, Gonçalo Guedes, Cedric

Teknik Direktör: Fernando Santos

Türkiye: Uğurcan xx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Ozan Kabak xx, Zeki Çelik xx (Yusuf Yazıcı dk. 80 ?), Berkan Kutlu xx (Serdar Dursun dk. 90 ?), Orkun Kökçü xx (Dorukhan Toköz dk. 80 ?), Cengiz Ünder xx, Kerem Aktürkoğlu xx (Enes Ünal dk. 66 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Burak Yılmaz x

Yedekler: Sinan Bolat, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Goller: Otavio (dk. 15), Jota (dk. 42), Nunes (dk. 90+4) (Portekiz), Burak Yılmaz (dk. 65) (Türkiye)

Sarı kartlar: Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Merih, Dorukhan (Türkiye), Jota, Moutinho (Portekiz)

(Bozhan Memiş-İHA)

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)
Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)
Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)
Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

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Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 Türkiye: 1 (Maç sonucu) Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 Türkiye: 1 (Maç sonucu) 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali: Portekiz: 3 - Türkiye: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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