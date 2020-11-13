Son dakika haberi! Dünya Kupası programı açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Dünya Kupası programı açıklandı

13.11.2020 16:01
Son dakika haberi! Dünya Kupası programı açıklandı, System.String[]

Son dakika haberler: Korona virüs nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal olan Dünya Güreş Şampiyonası yerine düzenlenecek olan para ödüllü bireysel Dünya Kupası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak.

Korona virüs nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal olan Dünya Güreş Şampiyonası yerine düzenlenecek olan para ödüllü bireysel Dünya Kupası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak.

Bireysel Dünya Kupası programı UWW tarafından açıklandı. Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Güreş Şampiyonası, korona virüs pandemisi nedeniyle katılımın az olması üzerine iptal edilmişti. Dünya Şampiyonası'nın yerine para ödüllü bireysel Dünya Kupası yapılması kararlaştırıldı. Grekoromen, serbest ve kadınlarda her ülkeden birer sporcunun katılabileceği Dünya Kupası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak. Dünya Kupası için yoğun güvenlik önlemleri alınacak. Tüm katılımcılar; Sırbistan'a girişte, SARS- COVİD Negatif PCR Serolojik test sonucu sunacak. Belge, Sırbistan'a varmadan 48 saat önce yapılmış olacak. Her katılımcı için oluşturulan Sağlık Güvenlik Kurulu, Sırbistan'dan ayrılıncaya kadar devam edecek. Herkese maske ve dezenfektan temin edilecek. Özel soyunma yerleri, müsabaka ve antrenman salonunda gerekli hava ve sıcaklık ayarlanacak. Bunun gibi daha bir çok kurallar katı bir disiplin içerisinde uygulanacak. Sporcular ferdi olarak bir yere ayrılamayacak.

(İHA)

Son dakika haberi! Dünya Kupası programı açıklandı

Sırbistan Karadağ, Dünya Kupası, Koronavirüs, Güreş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Dünya Kupası programı açıklandı - Son Dakika Spor


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