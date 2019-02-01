Son Dakika Haberleri: Dünya Kur'an Okuyor" Kampanyası

Dünya Kur'an Okuyor" Kampanyası

1 saat önce

Hayrat Yardım Derneği'nce "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında Sudan'da çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Dünya Kur'an Okuyor
Hayrat Yardım Derneği'nce "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyası kapsamında Sudan'da çocuklara Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Dünya Kur'an Okuyor" kampanyasında bu sefer yetimlerin yüzü güldü.

Sudan'da hamiliği üstlenilen 525 yetim çocuğa Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Ayrıca çocuklarla sohbet edildi, parkta oyun oynandı.

Etkinliğe Sudan Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Bülent de katıldı. Çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye eden Bülent, kampanyayı yakından takip ettiğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Kur'an'ın sayfalarına dokunamayan kalmasın" denilerek başlanan kampanyada, bugüne kadar Sudan'a 50 binden fazla Kur'an-ı Kerim gönderildiği, bunlardan bir kısmının ihtiyaç duyulan çevre ülkelerde dağıtıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:06 Kaynak: AA

Hayrat, Sudan, Güncel
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