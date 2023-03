Dünya Kuru ve Kabuklu Meyve sektörünün en büyük organizasyonu INC Kongresi, Dubai'de gerçekleşti

Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi'ne (INC) Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni temsilen; INC Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Öz, INC Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürcan Şen, EİB Tarım Sektörleri Müdürü Ece Tırkaz katıldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda INC'nin Türkiye Büyükelçisi olan Ahmet Bilge Göksan, düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm oturumunda ülkemiz ve dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretimi, en son trendler hakkında büyük beğeni toplayan bir konuşma gerçekleştirdi.

60 ülkeden bin 500'ün üstünde sektörün önde gelen liderleri Dubai'de bir araya geldi

INC Kongresi'nin kuru meyve endüstrisiyle ilgili tek uluslararası etkinlik olduğuna değinen Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, EİB'nin düzenli olarak Kongre'ye katılım sağladığını söyledi.

"INC Kongresi'nde bu sene üç gün boyunca 60 farklı ülkeden bin 500'ün üstünde kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki sektörün önde gelen liderleri Dubai'de bir araya geldi. Üç gün süresince badem, Brezilya fıstığı, kaju, fındık, macadamia, ceviz, çam fıstığı, pecan, antep fıstığı, ceviz, yer fıstığı, hurma, kuru kayısı, kuru kızılcık, kuru incir, kuru erik, kuru üzüm, çekirdeksiz kuru üzüm, kuş üzümü ürünlerinin rekolte tahminleri, arz, talep ve ticaretiyle ilgili oturumlar düzenlendi."

Ürün oturumları, global tanıtım faaliyetleri, tüketim trendleri, sürdürülebilirlik, dijital veri güvenliği

Göksan, "Kongre'nin Kuru kayısı, kuru incir, hurma oturumunun başkanlığını Birliğimiz üyesi Pagysa firmasının temsilcisi Guillaume Pagy yaparken, aynı oturumda Birliğimiz üyesi Anatolia Dış tcaret firmasının temsilcisi Ogan Ceryan panelist olarak yer alarak kuru kayısı üretim ve tüketim trendleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ürün oturumlarının yanı sıra, dünya çapında yürütülen tanıtım faaliyetleri, tüketim trendleri, sürdürülebilirlik gibi güncel konularda pek çok oturum gerçekleştirildi ve konuk konuşmacılar sürdürülebilirlik ve dijital veri güvenliği ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi." dedi.

Z jenerasyonu çok önemli bir tüketim potansiyeli

Kuru ve kabuklu meyvelerin sağlık üzerinde olumlu etkilerinin ortaya konduğu bilimsel çalışmaların da paylaşıldığını anlatan Göksan şöyle devam etti:

"Bilimsel sonuçların insanların kuru ve kabuklu meyveler tüketimine olumlu katkıları olduğu ve bu çalışmaların arttırılmasının büyük önemi olduğu dile getirildi. Tüm dünyada enflasyonun, üretim ve nakliye masraflarının giderek yükseldiği, covid pandemisi nedeniyle global çapta nakliye krizlerinin yaşandığı da Kongre'de konuşulan önemli başlıklar arasındaydı. Tüketim alışkanlıklarının ve tüketici beklentilerinin değiştiği, Z jenerasyonunun çok önemli bir tüketim potansiyeli olduğu ve bu açıdan önümüzdeki dönemde bu tüketici kitlesinin beklentilerine uygun pazarlama stratejilerinin hayata geçirilmesi gerektiği de vurgulandı."

Ahmet Göksan, INC'nin önümüzdeki dönemde Çin'e yönelik bir tanıtım kampanyası düzenleyeceğini, elektronik ticaretin payının giderek arttığı, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerine ihtiyaç duyulduğu gibi konular üzerinde durulduğunu da sözlerine ekledi.

Osman Öz, Ahmet Bilge Göksan ve Ece Tırkaz'ın üyesi olduğu INC İstatistik komitesi 13 Mayıs 2022 tarihinde düzenlendi ve INC'nün dünya çapıda güvenilir bir veri kaynağı olarak kabul edildiği, Birleşmiş Milletler, FAO gibi uluslararası örgütlerle iş birliği yapıldığı dile getirildi.

Kongre alanında yer alan ve içlerinde Birliğimiz üyesi firmaların da yer aldığı sponsor firmalar stantlarında en yeni ürün ve hizmetlerini sergiledi.

13 Mayıs akşamı düzenlene Gala yemeği ile son bulan Kongre'nin 2023 yılında Londra'da düzenleneceği açıklandı.

INC Hakkında

INC, kabuklu ve kuru meyve endüstrisi için kurulmuş bir uluslararası şemsiye örgütüdür. Üyeleri arasında 80'den fazla ülkeden 850'den fazla kabuklu ve kuru meyve sektörü firması bulunmaktadır. INC'nin misyonu, küresel kabuklu ve kuru meyve endüstrisinde sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır. Sağlık, beslenme, istatistik, gıda güvenliği ve kabuklu ve kuru meyvelerle ilgili uluslararası standartlar ve düzenlemeler konusunda önde gelen uluslararası kuruluştur.