Dünya Kuzey Kore liderinden haber alamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Kuzey Kore liderinden haber alamıyor - Son Dakika

Dünya Kuzey Kore liderinden haber alamıyor

6 saat önce

ABD istihbaratından ismi açıklanmayan iki üst düzey yetkili Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlık durumu ile ilgili hiçbir bilginin olmadığını söyledi.

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ABD istihbaratından ismi açıklanmayan iki üst düzey yetkili Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlık durumu ile ilgili hiçbir bilginin olmadığını söyledi.

ABD istihbaratından ismi açıklanmayan iki üst düzey yetkili Newsweek'e yaptığı açıklamada, Kim Jong Un'un sağlığının tehlikede olduğuna dair raporlar hakkında hiçbir destekleyici kanıt bulunmadığını belirterek, bölgesel ortaklardan ve Kore basınından gelen raporları izlemeye devam edeceklerini söyledi. ABD'li istihbarat yetkilisi, "Kuzey Kore, ülkelerden bilgi akışını sıkı bir şekilde gizlemesiyle bilinir, bu da hükümet tarafından resmi olarak açıklanmayan bilgileri doğrulamayı zorlaştırır. Kuzey Kore'den gelen eksik bilgilerden dolayı Kim Jong Un'un durumunu tam olarak anlatmak zor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUZEY KORE LİDERİNDEN HABER ALAMIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kalp ameliyat geçirdiği, ciddi bir tehlike altında olduğuna dair çıkan haberler Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya ve ABD başta olmak üzere dünyada yankı uyandırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-Un'un sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İyi olmasını diliyorum, aramızda iyi bir ilişki var. Haberlerdeki gibi bir durum varsa, bu çok ciddi bir üzücü durum" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien ise gazetecilere verdiği demeçte, Başkan Donald Trump yönetiminin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlığıyla ilgili gelen haberleri çok yakından izlediğini, Kuzey Kore'den gelecek haberi beklediğini açıkladı.

RUSYA, KUZEY KORE'DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kuzey Kore'den resmi bilgi beklediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili haberleri yakından takip ettiklerini, konuya ilişkin ellerinde bir delil olmadığını açıkladı.

Uzmanlar ve gözlemciler, Kim Jong Un'un öldüğü takdirde tahta kimin oturacağı ve Kuzey Kore'nin yeni liderinin kim olacağı konusunda yorumlar yapıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, hayatını kaybetmesiyle yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği ve Kim hanedanlığının devamlılığını sağlayacağı belirtiliyor.

CNN Internatıonal, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kim Jong-Un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğunu açıklamıştı.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kim Jong Un, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:00 Kaynak: İHA

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