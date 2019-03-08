Dünya Lezzetleri Kandıra'da

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, Kandıra Bilgievini ziyaret ederek buradaki minik aşçılarla yemek yaptı.

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, Kandıra Bilgievini ziyaret ederek buradaki minik aşçılarla yemek yaptı.



Farklı ülkelerden gelerek eğitim nedeniyle Kocaeli'de bulunan Uluslararası öğrenciler, kendi kültürlerine ait yemekleri sergiledi.



Pakistan'dan gelen ve Kocaeli Üniversitesinde İletişim Fakültesi yüksek lisans programında öğrenim gören Ramallah Zaheer, Kocaeli ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Çocuklarla bu şekilde tanışmak bizim için çok güzel oluyor. Kendi ülkemizden uzak olmamıza rağmen belediye bize çok sıcak davranıyor. Aile hasretimizi en aza indiriyoruz. Buraya gelmeden önce zorlanacağımı düşünüyordum fakat burada o kadar güzel bir ortam buldum ki hiç zorluk çekmeden eğitimimi sürdürmeye devam ediyorum." diye konuştu.

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