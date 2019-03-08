Son Dakika Haberleri: Dünya Lezzetleri Kandıra'da

Dünya Lezzetleri Kandıra'da

14 dakika önce

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, Kandıra Bilgievini ziyaret ederek buradaki minik aşçılarla yemek yaptı.

Dünya Lezzetleri Kandıra'da, System.String[]
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, Kandıra Bilgievini ziyaret ederek buradaki minik aşçılarla yemek yaptı.

Farklı ülkelerden gelerek eğitim nedeniyle Kocaeli'de bulunan Uluslararası öğrenciler, kendi kültürlerine ait yemekleri sergiledi.

Pakistan'dan gelen ve Kocaeli Üniversitesinde İletişim Fakültesi yüksek lisans programında öğrenim gören Ramallah Zaheer, Kocaeli ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Çocuklarla bu şekilde tanışmak bizim için çok güzel oluyor. Kendi ülkemizden uzak olmamıza rağmen belediye bize çok sıcak davranıyor. Aile hasretimizi en aza indiriyoruz. Buraya gelmeden önce zorlanacağımı düşünüyordum fakat burada o kadar güzel bir ortam buldum ki hiç zorluk çekmeden eğitimimi sürdürmeye devam ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:19:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Lezzetleri Kandıra'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]