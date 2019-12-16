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Dünya liderleri için 'onları duvarın önüne dizmeliyiz' diyen Greta Thunberg özür diledi
7 saat önce
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, dünya liderlerini hedef aldığı konuşmasında söylediği "onları duvarın önüne dizmeliyiz" sözleri tepki çekince özür diledi. Deutsche Bahn 16 yaşındaki aktivistin Almanya'da tren yolculuğunda koridora oturduğunu gösteren paylaşımı sonrası açıklama yapmıştı
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İtalya'da dünya liderlerini hedef aldığı konuşmasında söylediği "onları duvarın önüne dizmeliyiz" sözleri tepki çekince özür diledi.
16 yaşındaki aktivist Almanya üzerinden İsveç'e giderken tren yolculuğuyla ilgili yaptığı paylaşımda eksik bilgi verdiği gerekçesiyle eleştirmiş ve konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:17
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