Dünya liderleri için 'onları duvarın önüne dizmeliyiz' diyen Greta Thunberg özür diledi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İtalya'da dünya liderlerini hedef aldığı konuşmasında söylediği "onları duvarın önüne dizmeliyiz" sözleri tepki çekince özür diledi.



16 yaşındaki aktivist Almanya üzerinden İsveç'e giderken tren yolculuğuyla ilgili yaptığı paylaşımda eksik bilgi verdiği gerekçesiyle eleştirmiş ve konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmıştı.