Dünya liderleri, son Sovyet lideri Gorbaçov'un doğum gününü kutladı - Son Dakika

Dünya liderleri, Sovyetler Birliği'nin son lideri olarak tarihe geçen Mihail Gorbaçov'un doğum gününü kutladı.

Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov 90 yaşına girerken, başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok dünya lideri Gorbaçov'un doğum gününü kutladı. ABD Başkanı Joe Biden Gorbaçov'un doğum günü için bir mesaj yayınlayarak, "Amerikan halkı adına 90. yaş gününüzde sizi tebrik ediyorum. Özgürlüğe olan bağlılığınız ve zor ama ihtiyaç duyulan verdiğiniz kararlar sayesinde dünya artık daha güvenli bir yer haline geldi ve bu hala hepimiz için ilham kaynağı" dedi.

Merkel'den teşekkür

Gorbaçov'un doğum gününü kutlayanlar arasında yer alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "Sayın başkan 90. yaş gününüz için sizi içtenlikle kutluyorum. Bu özel gününüzde soğuk savaşın sona ermesi ve Almanya'da birliğin tekrar sağlanması için gösterdiğiniz destek için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Büyük devlet adamı"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab sosyal medya hesabından Gorbaçov'un doğum gününü kutlarken Gorbaçov için, "Büyük devlet adamı" ifadesini kullandı. Raab ayrıca, Gorbaçov'un doğu ile batı arasında birliği sağladığına işaret ederek, dünya barışı için büyük katkı sağladığını belirtti.

90. yaşını Zoom'da kutlayacak

Gorbaçov'un 90. yaşını Zoom'da yakın dostları ve yol arkadaşları ile video konferans ile kutlayacağı bildirildi. Gorbaçov, en uzun yaşayan Sovyet lider unvanını alırken, Sovyetler Birliği'ni 1985'ten dağıldığı 1991 yılına kadar yönetti. - MOSKOVA