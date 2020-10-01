- Dünya liderleri taziye için Kuveyt'te - Son Dakika

- Dünya liderleri taziye için Kuveyt'te

KUVEYT - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatının ardından dünya liderleri Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a başsağlığı mesajlarını iletmek için Kuveyt'e akın etti.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatının ardından dünya liderleri Kuveyt'in yeni emiri olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a başsağlığı mesajlarını iletmek için Kuveyt'e akın etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, Katar Emiri Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz'in danışmanlarından Prens Mansur bin Mutaib Kuvyet'i ziyaret edenler arasındaydı.

Öte yandan,Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ABD'de tedavi gördüğü hastanede Salı günü 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Emir es-Sabah naaşı, dün ülkenin kuzeydoğusundaki Havalli ilinde bulunan Bilal bin Rabah Cami'inde düzenlenen cenaze töreninin ardından, ülkedeki en büyük mezarlık olan Sulaibikhat Mezarlığı'na getirilerek toprağa verilmişti.