Son Dakika Haberleri: Dünya liderleri ve diplomatlardan Johnson'a tebrik
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Dünya liderleri ve diplomatlardan Johnson'a tebrik

1 saat önce

Dünya liderleri ve diplomatlar İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'ı tebrik etti.

Dünya liderleri ve diplomatlardan Johnson'a tebrik, System.String[]
Dünya liderleri ve diplomatlar İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'ı tebrik etti.

İngiltere'de Boris Johnson, bugün iktidardaki Muhafazakar Parti'nin lideri seçildi. Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak. Johnson'a ilk tebrik ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson'ı tebrik ediyorum. Muhteşem olacak" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen ile bugün Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sadece AB meseleleriyle ilgili değil, İran ve uluslararası güvenlik alanlarında da Johnson ile "Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde" çalışmak istediğini söyledi. Ursula von der Leyen ise "Öncelikle, Başbakan olarak seçildiği için Boris Johnson'ı tebrik ediyorum. Onunla iyi bir iş ilişkisi kurmayı dört gözle bekliyorum" sözleriyle Johnson'ı tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eski mevkidaşımı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de yeni Başbakan Johnson'ı tebrik etti. Simon, İrlanda'nın Brexit kördüğümünü çözmek için Boris Johnson ile yapıcı bir şekilde çalışacağını belirterek, "Muhafazakar Parti'nin lideri seçilen Boris Johnson'ı tebrik ediyorum" dedi. - PARİS
Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:14 Kaynak: İHA
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