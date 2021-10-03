Dünya liderleri ve ünlülere ait mali sırları açığa çıkaran "Pandora Papers" açıklandı - Son Dakika

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgiler ile mali sırları açığa çıkaran "Pandora Papers" adlı belgeleri açıkladı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), dünya genelinde 11.9 milyondan fazla dosyadaki verilere dayanarak dünya liderleri, politikacılar, milyarderler ve ünlülere ait gizli finansal bilgileri kamuoyuyla paylaştı. "Pandora Papers" adı verilen belgeler, 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin katkısıyla ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerin ortaklığı ile ortaya koyuldu. Belgelerde, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in de aralarında bulunduğu 35 mevcut ve eski siyasi liderin yanı sıra tanınan isimlerin gizli servetleri ve offshore olarak bilinen vergi cennetlerinde bulunan hesaplarına ilişkin ilişkin bilgiler ifşa edildi. Shakira ve Elton John gibi ünlü isimlerin de yer aldığı belgelerde ayrıca, çok sayıda ünlü ismin Panama, Monako ve Cayman Adaları gibi vergi cennetlerindeki offshore şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler ile buralarda bulunan gizli banka hesapları, özel jetleri, yatları, malikaneleri ve ünlü sanat eserleri de açığa çıkarıldı.

Çekya Başbakanı Babis: "Seçimleri etkilemek için yapıldığı belli"

Belgelerde adı geçen isimlerden biri de Çekya Başbakanı Babis olurken, Babis'in Fransa'nın güney sahillerinde 22 milyon dolara bir malikane satın aldığı iddia edildi. Paranın offshore şirketlerinden geldiği öne sürüldü.

Babis sosyal medya hesabından konuya dair yaptığı açıklamada, söz konusu belgelerin Çekya'da 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak genel seçimleri etkilemek için sızdırıldığını savunarak, "Seçimlerden hemen önce bana zarar vermek ve seçim sonuçlarını etkilemek için ne yapacaklarını merak ediyordum ve işte oldu. Ben siyasette olduğum müddetçe beni engellemeleri mümkün değil. Hiçbir zaman yasadışı ve yanlış bir şey yapmadım" dedi.

Öte yandan, 10.7 milyon nüfusa sahip Çekya'da genel seçimler öncesinde yapılan anketlerde mevcut Başbakan Babis'in partisi ANO birinci parti konumunda bulunuyor.

Belgelerde yer alan diğer isimler

Belgelerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in de adı geçerken, Anastasiadis'in Rus milyarderlerin mal varlığının gizlenmesine yardımcı olan bir hukuk firması kurduğu iddia edildi. Ürdün Kralı II. Abdullah'ın ise Malibu, Washington ve Londra'da 100 milyon dolarlık emlak varlığı olduğu ileri sürüldü. Belgelerde yer alan dikkat çekici isimlerden biri de Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair oldu. Blair ve eşinin Londra'da satın aldıkları ofisin içinde bulunduğu binanın sahibi olan bir offshore firmasını satın aldıkları iddia edilen belgelerde, çiftin ofisi alırken damga vergisinden 312 bin sterlin tasarruf ettiği öne sürüldü.

Eski IMF Başkanı Strauss-Kahn, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Ekvator Devlet Başkanı Guillermo Lasso Mendoza ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın çocuğunun denizaşırı ilişkileri de belgelerde yer alıyor.

(Özgür Öztürk/İHA)