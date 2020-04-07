Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Dünya liderleri, korona virüs nedeniyle evinde karantinası devam eden ancak durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Dünya liderleri, korona virüs nedeniyle evinde karantinası devam eden ancak durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs nedeniyle evinde karantina altındayken durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Johnson'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken dünya liderlerinden de İngiltere Başbakanına geçmiş olsun mesajları geldi.

Eski Muhafazakar Parti lideri ve eski Başbakan David Cameron, Johnson'a şifa dileyerek, "Emin ellerdesiniz ve hepimiz iyi olmanızı ve Başbakanlık Ofisi'ne geri dönmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski İngiltere Başbakanı Theresa May ise "Bu korkunç virüs ayrım yapmıyor. Herkes kapabilir. Herkes yayabilir. Lütfen evde kalın, hayat kurtarın" dedi.

"ABD'LİLER JOHNSON'A DUA EDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump da Johnson'a iyi dileklerini ileterek, "Tüm ABD'liler Johnson'un bir an evvel iyileşmesi için dua ediyor. Başbakan Boris Johnson'a korona virüs ile mücadelesinde ülkemizin iyi dileklerini gönderiyoruz. Bildiğiniz gibi hastaneye kaldırıldı ve iyi olacağını umuyorum" dedi.

"JONHSON'UN KISA SÜREDE İYİLEŞECEĞİNE İNANIYORUM"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu zor dönemlerde Boris Johnson'un ailesine ve İngiltere halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Jonhson'un kısa sürede iyileşeceğine inandığını söyledi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Boris Johnson bugün dualarımızda. En kısa sürede iyileşerek sağlığını kazanmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "İsrail halkı, arkadaşımızın en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyor" dedi.

"SEVGİLİ ARKADAŞIM BORİS JOHNSON"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de İngiliz mevkidaşına geçmiş olsun mesajı gönderdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Giuseppe Conte, de, "Boris Jonhson ve İngiliz halkının yanındayım. Kısa sürede iyileşmesini dilerim, İtalyan hükümeti ve be yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Avusturalya Başbakanı Scott Morrison sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Boris Johnson" ifadelerini kulandı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "Sevgili arkadaşım Boris Johnson, düşüncelerim ve dualarım seninle ve ailenle. Japon halkı, bu zor zamanlarda İngiliz halkının yanında" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 18:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]