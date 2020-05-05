- Dünya liderlerinden korona ilacı için 7,4 milyar Euro destek sözü - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Dünya liderlerinden korona ilacı için 7,4 milyar Euro destek sözü - Son Dakika

- Dünya liderlerinden korona ilacı için 7,4 milyar Euro destek sözü

6 saat önce

- Dünya liderlerinden korona ilacı için 7,4 milyar Euro destek sözü Korona salgını devam ederken dünya liderleri dün gerçekleştirdikleri Donörler Toplantısında, koronaya karşı aşı ve ilacın geliştirilmesi çalışmaları için 7,4 milyar Euro destek sözü verdi.

- Dünya liderlerinden korona ilacı için 7,4 milyar Euro destek sözü

BRÜKSEL - Korona salgını devam ederken dünya liderleri dün gerçekleştirdikleri Donörler Toplantısında, koronaya karşı aşı ve ilacın geliştirilmesi çalışmaları için 7,4 milyar Euro destek sözü verdi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs vakalarında artış devam ederken dünya liderleri de salgına yönelik aşı çalışmalarına destek veriyor. Avrupa Komisyonu tarafından Avustralya, Kanada, İsrail, Ürdün, Japonya ve Güney Afrika gibi ülkelerin katılımıyla video konferans yöntemi ile Donörler Toplantısı gerçekleştirildi. Dünya liderleri, organizatörler ve bankalar korona virüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 7,4 milyar Euro sözü vererek, bunun zamanla hastalığın tedavisinin sürdürülmesi için gereken bir çabanın sadece başlangıcı olduğu ifade edildi.

Toplantıya ilişkin konuşan Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Herkese, her yere ulaşabilmek için bu miktarın 5 katına daha ihtiyacımız var" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Sadece birkaç saat içinde 7,4 milyar Euro sözü verdik. Tüm bu para, eşi görülmemiş küresel işbirliğinin başlatılmasına yardımcı olacak" dedi.

Fransa'dan 500 milyon Euro

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Donörler Toplantısına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantının ardından açıklama yaptı. Macron, ülkesinin korona virüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için 500 milyon Euro fon sağlayacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Virüsü yenmek için aşının bulunması ülkeler arasında bir rekabet değil, hayatımızın en acil ortak çabasıdır" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın yanı sıra Japonya 800 milyon Dolar, Almanya 525 milyon Euro, salgının Avrupa'da en fazla vurduğu İtalya ve İspanya en az 100 milyon Euro, İsviçre 378 milyon Euro, Hollanda 192 milyon Euro ve İsrail 60 milyon Dolar sözü verdi.

- Dünya liderlerinden korona ilacı için 7,4 milyar Euro destek sözü

İsrail, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 08:34 Kaynak: İHA


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