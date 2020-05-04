Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar - Son Dakika Dünya

Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar

28 dakika önce

Korona virüsüne karşı aşı geliştirilmesine destek için kurulan Küresel Aşı İttifakı'nın sanal bağış toplama konferansı başladı. Norveç'ten 1 milyar dolar, Almanya ve Fransa'dan da 500'er milyon euroluk bağış açıklandı. Türkiye ise kampanyaya bağış yapacağını ve bu miktarı 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin koronavirüse karşı etkili bir aşının geliştirilmesi amacıyla en az 7,5 milyar euro toplamayı hedefledikleri bağış kampanyası maratonu başladı. Türkiye, "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" olarak adlandırdığı kampanyaya bağış yapacağını ve bu miktarı 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu ile bazı ülke liderlerinin ortak imzasıyla hafta sonu gazetelerde yayımlanan makalede, "Kendi yapacağımız maddi taahhütleri açıklayacağız ve dünyanın dört bir yanından bu işe destek veren ortaklarımızın da bu kampanyaya katıldıklarını görmekten memnuniyet duyacağız. Toplayacağımız paralar, küresel çapta bilim insanları ve düzenleyici kurumlar, özel sektör ve devletler, uluslararası örgütler, vakıflar ve sağlık sektörü çalışanları arasında daha önce görülmemiş bir işbirliği başlatacak" denildi.

Makaleye, Avrupa Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Carles Michel, Norveç Başbakanı Erna Solberg ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau imza attı.

Ursula Von der Leyen, bugün kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, bunun tam anlamıyla küresel bir çabaya dönüşmesi için tüm ülkelere destek vermeleri çağrısı yaptı.

AVRUPA KOMİSYONU 1 MİLYAR EURO BAĞIŞLADI

Von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun 1 milyar euro bağışlayacağını belirterek, "Bu virüs, kendimizi korumak istiyorsak birbirimizi korumamız gerektiğini hatırlattı. İşin gerçeği, bir aşı geliştirilene kadar ve geliştirilemediği sürece bu virüsle yaşamamız gerekiyor. Bu nedenle koronavirüse karşı aşı, teşhis ve tedavi geliştirilmesi için bugün güçlerimizi birleştirip, ortak bir para havuzu oluşturuyoruz" dedi.

NORVEÇ'TEN DE 1 MİLYAR EURO KATKI

Norveç, Avrupa Komisyonu ile eşdeğer bir miktar vereceğini açıklarken, Fransa ve Suudi Arabistan da 500'er milyon euroya yakın bir fon sağlayacaklarını belirtti.

ALMANYA 525 MİLYON EURO BAĞIŞLADI

Merkel de yaptığı konuşmada 525 milyon euro vereceklerini açıkladı.

İNGİLTERE 440 MİLYON EURO BAĞIŞLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da aşı araştırma, test ve tedavi çalışmalarına 388 milyon sterlin (440 milyon euro) katkı yapacaklarını açıklaması bekleniyor.

Reuters haber ajansı, Birleşmiş Milletler gibi bazı büyük uluslararası örgütlerin en büyük maddi destekçisi olan ABD'nin ise söz konusu kampanyaya katılmayacağını bildirdi.

TÜRKİYE, BAĞIŞ MİKTARINI 23 MAYIS'A KADAR AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen kampanya ile ilgili bir video mesaj yayımladı.

Türkiye'nin 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladığını belirten Erdoğan, "Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları destekliyoruz. Kovid-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalı. Üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması prensibi itinayla uygulanmalıdır" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin yapacağı değerlendirmelerin ardından vereceği miktarı 23 Mayıs'a kadar açıklayacağını vurguladı.

KAMPANYANIN AYLAR SÜRMESİ GEREKİYOR

Toplanacak paranın, Dünya Bankası ve Gates Vakfı gibi halihazırda aşı geliştirme çalışmalarına destek veren kuruluşların çabalarıyla birleştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve diğer liderlerin yayımladıkları makalede, toplanan paranın küresel çapta tanınan kuruluşlara aktarılarak, aşı geliştirme çabalarına yardımcı olunacağı ifade edildi.

Makalede, "Eğer dünya tarafından bu dünyanın tamamı için bu aşıyı geliştirebilirsek, 21'inci yüzyılda eşi benzeri görülmemiş küresel ölçekte bir kamu faydası sağlamış olacağız" denildi.

Aşı çalışmaları için para toplama kampanyasının önümüzdeki birkaç hafta ve hatta aylar boyunca devam edebileceği belirtiliyor.

Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Türkiye, Almanya, Norveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 07:04 


Son Dakika

Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı Tıbbi yardım gönderdiğimiz ABD, bize ihanet etmekte ısrarcı! Şimdi de yeni bir PKK timi kuruyor Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Trump: Ülkede, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ediyoruz Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor Virüsün Avrupa'daki merkez üssünde 2 ay sonra ilk: Caddeler dolup taştı Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi Şaka değil gerçek! Ülke sınırı evin içinden geçiyor Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklaya yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklaya yapıyor         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı         
16:10
40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri 40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 19:32:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]