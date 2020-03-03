Dünya liderlerinin mentorleri bir araya geldi - Son Dakika

The School Of Gods ve de Dremer ve sen kitaplarının yazarıElio D'Anna ,Türkiyenin en liderlerini yetiştiren ünlü konuşmacı ve eğitmci Sinan ergin ve dünya liderlerinin Mentor koçu ve eğitimci Fatih Elibol Live akademinin düzenlediği organizasyonda bir araya geldi.

Dreamer ve Sen kitabının Yazarı Elio D Anna olurlarının sorularını yanıtlar ken Sinan Ergin Ve Fatih Elibol da liderlik ve mentorlük vede koçluk bilgi ve birikimlerini Türkiyenin önde gelen is insanları ve liderleri ile paylaştılar.