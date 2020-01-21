Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası

İsviçre'de güvenlik birimlerinin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na tesisatçı kılığında sızmaya çalışan Rus casusları ortaya çıkardığı ileri sürüldü.



Tages-Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre İsviçre polisi geçtiğimiz yıl ağustos ayında iki kişiye kimlik sorduğunu ve bu kişilerin diplomatik pasaportlarını göstererek ülkeden ayrıldığını yazdı.