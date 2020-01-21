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Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası
6 saat önce
İsviçreli yetkililerin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na tesisatçı kılığında sızmaya çalışan Rus casusları ortaya çıkardığı ileri sürüldü
İsviçre'de güvenlik birimlerinin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na tesisatçı kılığında sızmaya çalışan Rus casusları ortaya çıkardığı ileri sürüldü.
Tages-Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre İsviçre polisi geçtiğimiz yıl ağustos ayında iki kişiye kimlik sorduğunu ve bu kişilerin diplomatik pasaportlarını göstererek ülkeden ayrıldığını yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:02
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