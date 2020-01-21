Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası - Son Dakika Dünya

Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası

6 saat önce

İsviçreli yetkililerin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na tesisatçı kılığında sızmaya çalışan Rus casusları ortaya çıkardığı ileri sürüldü

Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası, System.String[]

İsviçre'de güvenlik birimlerinin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na tesisatçı kılığında sızmaya çalışan Rus casusları ortaya çıkardığı ileri sürüldü.


Tages-Anzeiger gazetesinde yer alan habere göre İsviçre polisi geçtiğimiz yıl ağustos ayında iki kişiye kimlik sorduğunu ve bu kişilerin diplomatik pasaportlarını göstererek ülkeden ayrıldığını yazdı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davos'a giden Trump, kauçuk taban taktığı ayakkabıları ile dikkat çekti
ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi Trump'ın azil davasında duruşmalar başladı Putin, Bakanlar Kurulu'nu onayladı! 4 bakanlıkta isimler değişti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:33:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya liderlerinin toplandığı Davos'ta tesisatçı kılığında Rus ajanı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]