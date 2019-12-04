Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai (2)

OCAK ÖNÜNDE KUTLAMA

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 08.00- 16.00 vardiyasında çalışan işçiler, işbaşı yapmadan önce, ocak önünde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, işçiler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Ocak girişinde, iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okunurken, benzer acılar yaşanmaması için dua edildi. Vali Bektaş, madencilerin yeraltında emeğini, rızkını ve geleceğini aradığını belirterek, Varlığımızı, refahımızı, gelişmemizi ve geleceğimizi madencilere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Madencilerin yaptığı iş çok önemli dedi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da madenciliğin, dünyanın en zor mesleği olduğunu söyleyerek, tüm işçilere kazasız ve sağlıklı çalışmalar diledi.

Madenciler, programın ardından Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi. İşçiler, daha sonra asansörle yerin metrelerce altına inerek, işbaşı yaptı.