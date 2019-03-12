Dünya Markalar Derneği ve Social Enterprises'dan Küresel İşbirliği

Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar merkezi Amerika'da bulunan şirket yönetim danışmanlık firması Social Enterprises LLC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Samet Oynamış ile protokol imzaladı.

Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar merkezi Amerika'da bulunan şirket yönetim danışmanlık firması Social Enterprises LLC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Samet Oynamış ile protokol imzaladı.



'Ekonomik kalkınma için markalaşma süreci' sloganı ile dünyanın birçok yerinde seminerler veren Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar, merkezi Amerika'da bulunan şirket yönetim danışmanlık firması Social Enterprises LLC'nin Yönetim Kurulu Başkanı Samet Oynamış ile bir araya geldi.



Markalaşma sürecinin ekonomik kalkınmaya etkileri ve dünya çapında markalaşan Türk firmalarının konuşulduğu toplantının ardından Umut Çınar toplantıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Çınar, "2019 yılında artık yerel çapta iş yapmanız küresel çapta iş yapmanızdan daha meşakkatli hale geliyor. Markanıza yaptığınız yatırım, kaliteli ürünlerinizle bir araya gelerek kısa süre içinde bir dünya markası haline gelebiliyor. Ancak bunu çeşitli yönlerden de beslemek lazım. Tam da bu ihtiyacı gidermek üzere Social Enterprises LLC ile bünyemizde barındırdığımız firmaları geliştirmek ve derneğimize yeni katılan firmaları bir dünya markası haline getirmek için bir anlaşmaya vardık" dedi.



Social Enterprises LLC Yönetimi Kurulu Başkanı Samet Oynamış ise yaptığı açıklamada, "Amiral gemimiz amerikadasirket.com ve diğer bütün sitelerimizle bundan sonra Amerika'da şirket kurulumu, marka tescili, vergi & muhasebe, yatırımcı vizeleri hizmetlerimizle Dünya Markalar Derneği'nin yanındayız" şeklinde konuştu.



Dünya pazarında liderliğe koşacak potansiyel üyelerinin olduğunu ve günden güne üye sayılarının arttığını söyleyen Çınar, bu anlaşmayla üyelerinin uluslararası arenada boy göstereceğiniz sözlerine ekledi. - İSTANBUL

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