"Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor" - Son Dakika

"Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor"

06.04.2021 16:57

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü nedeniyle Beylerderesi'nde ki Millet Bahçesi alanında 'Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor' etkinliği düzenledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlatılan '2021 Spor ve Etkinlik Yılı' etkinliklerine ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe; Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile sporcular katıldı.

Millet Bahçesine yerleştirilen 6 adet masa tenisinde yapılan müsabakalarda renkli ve heyecan dolu anların yaşanırken, çekişmeli maçlar sırasında keyifli anlar yaşayan sporcular, pandemi döneminde stres attılar.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile birlikte masa tenisi oynayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenledikleri farklı sportif etkinliklerle vatandaşların dinamik, sağlıklı ve kaliteli bir hayat yaşamalarına destek verdiklerini söyledi.

Sağlıklı nesiller ve kaliteli bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor'etkinliğiyle masa tenisinin yaygınlaşmasına destek verdiklerini söyledi.

Sporun bir yaşam biçimi olduğunu ve herkesin pandemi döneminde özellikle spor yapması gerektiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bölgemizin en büyük sosyal yaşam parkı özelliklerine sahip Beylerderesi Şehir Parkımız içerisindeki Millet Bahçemizde güzel bir etkinlikle gençlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle parkımızın daha fazla tercih edilmesini sağlıyoruz. Dünyamızı saran pandemi döneminde vatandaşlarımızı sosyal ve sportif aktivitelerle buluşturup, dinamik ve sağlıklı bir hayat yaşamalarına destek veriyoruz. 2021 yılını spor ve etkinlik yılı olarak ilan edip, futbol, basketbol, bisiklet, salon sporları, yürüyüş ve motorsiklet gibi etkinliklerle her yaştan vatandaşımızın sosyal hayatına güzel dokunuşlarda bulunuyoruz. Spor hiç şüphesiz bir yaşam biçimidir. Yaşamak için nasıl nefes almak gerekiyorsa spor yapmadığınızda bir eksiklik hissediyorsunuz. Sağlıklı nesiller ve kaliteli bir yaşam için spor yapmak gerekiyor." dedi.

Masa tenisinin fiziksel hareketliliğin yanı sıra zihinsel gelişime katkı sunan önemli bir spor branşı olduğunu belirten Başkan Çınar, "Her yıl dünya çapında düzenlenen etkinliklerle kutlanan 6 Nisan Dünya Masa Tenisi günü nedeniyle yeşil alanlarıyla vatandaşlarımızın uğrak noktasına dönüşen Millet Bahçemizde masa tenisi etkinliği düzenledik. 6 Nisan Dünya Masa Tenisi nedeniyle parkımız içerisine 6 adet masa tenisi yerleştirdik. Keyif dolu anların yaşandığı etkinliğimize katılan sporseverler, çekişmeli maçlar oynayarak yaşanan pandemi döneminde sosyalleşme imkânı buldular. Masa tenisi fiziksel hareketliliğin yanı sıra zihnin gelişimine büyük katkılar sunan, bizimde toplumda yaygınlaşmasına destek verdiğimiz bir spor branşıdır. 'Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor' temalı toplumsal farkındalık oluşturan bu etkinliğimiz sayesinde inşallah masa tenisi ilçemizde daha fazla alanlarda oynanacaktır, bizlerde bu yönde ki teşvik edici etkinliklerimize devam edeceğiz. İnşallah Yeşilyurt'umuzda masa tenisi oynayan sporcu sayısını artıracağız. Pandemi sürecinden güçlü çıkabilmek için herkesin daha fazla sosyalleşmesi ve spor yapması gerekmektedir. Sporun yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçmekteyiz. İnşallah hem spor yaparak hem de kurallara uyarak bu zorlu dönemi el birliğiyle atlatacağız. Bizlerde 2021 yılında ilçemizde düzenleyeceğimiz sosyal ve sportif etkinliklerle hemşehrilerimize bu zor dönemde destek vermeye devam edeceğiz. Gençlerimizi ne kadar kitap okumaya, spor yapmaya ve sosyalleşmeye doğru teşvik edersek geleceğimizde o denli güzel olur.Her şey gençlerimiz için, bütün yatırımlarımız gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlaması içindir.Özgüveni yüksek, üstlendiği işi layıkıyla yerine getiren, dinamik ve sağlıklı bir gençlik vizyonu için hiç durmadan çalışcağız." diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, " Gençlerimizle bir arada olmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu belirtmek isterim.Belediyemiz gerçekten çok güzel sosyal yaşam alanları ilçemize kazandırıyor.Sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere önem veren Başkanımızı ve ekiplerini kutluyorum."dedi.

Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor

Yeşilyurt, Pandemi, Çınar, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Dünya Masa Tenisi Gününde Yeşilyurt Masa Tenisi Oynuyor' - Son Dakika


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