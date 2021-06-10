Matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan minik öğrenciler Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü öğrencileri Yiğit Can Aydın ve Defne Çelik, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Kanada tarafından yılda 6 kez düzenlenen ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katıldığı yarışma, bu yıl mayıs ayında online olarak gerçekleştirildi.

Sonuçları bir süre önce açıklanan yarışmaya katılan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü ilkokul ikinci sınıf öğrencileri Yiğit Can Aydın ve Defne Çelik, yarışmada birincilik elde itti.

Kolejin Kampüs Müdürü Yaşar İspir, öğretmenler ve şampiyon öğrenciler, Vali Memiş'i makamında ziyaret etti.

Öğrencilerin önemli bir başarı elde ettiğini bildiren Memiş, "Elde edilen başarıdan dolayı gurur duyduk. Çocuklarımızı çok önemsiyoruz. Onların daha iyi bir eğitim alması adına devlet olarak her türlü imkanı oluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Sizleri kutluyorum. Erzurum olarak uluslararası alanda elde ettiğiniz bu başarınız bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Başarılarınızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İspir de Memiş'e teşekkür ederek, öğrencilerin hem okulları hem de şehir için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Vali Memiş, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.