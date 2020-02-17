Dünya Melek Yatırım Forumu 2020 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Melek Yatırım Forumu 2020 - Son Dakika

Dünya Melek Yatırım Forumu 2020

21 dakika önce

Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) kapsamında Dünya Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu.

Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) kapsamında Dünya Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül etkinliğinde "WBAF Business School"un fakülte üyeleri de duyuruldu.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu, İstanbul'da devam ediyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ve hem kamu hem özel sektöre açık olan Dünya Mükemmellik Ödülleri, alanında öne çıkan teknolojilere imza atan; kişileri, startup'ları, scaleup'ları, KOBİ'leri ve melek yatırımcıları desteklemeyi hedefliyor.

2020 yılının Dünya Mükemmellik Ödülleri'nin sahipleri İstanbul'da düzenlenen gala yemeğiyle duyuruldu.

Büyük ödül Princess Dr. Nesrin El Hashemite'e

Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. Nesrin El Hashemite büyük ödül olan Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Galada verilen diğer ödüller ve sahipleri şöyle:

"2019'un En Etkili Ülke Ofisi: Hırvatistan Ülke Ofisi, Orta Doğu'da Girişimciliği Destekleyen En İyi Devlet Ajansı: Bahreyn Tamkeen, Güneydoğu Avrupa'nın en Startup Dostu Ülkesi: Arnavutluk, Asya'da Yatırım için en Canlı Ekosistem: Malezya, Diyalog, Barış ve Hoşgörü Teşviki ile Dünya Mirasına Hizmet Veren 21. Yüzyıl Vakfı: Three Cultures Foundation, Batı Afrika'nın Startup Ülkesi: Mali."

WBAF Business School'un fakülte üyeleri açıklandı

Öte yandan, Dünya Mükemmellik Ödülleri'nin gala yemeğinde WBAF Business School'un küresel fakülte üyeleri de yapılan seremoniyle duyuruldu.

WBAF Business School, aralarında Küresel Girişimcilik Departmanı, Küresel Yatırım Departmanı ve Küresel Mentorlük Departmanı bulunduğu 3 departmandan oluşacak.

WBAF Business School'un rektörlük görevini eski Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) ve WBAF Melek Yatırım Fonu'nun Kıdemli Danışmanı Paul Doany üstlenecek.

Yatırımcılar WBAF Business School sayesinde, erken aşama yatırımlarla ilgili müzakere etmenin uygulamalarına dair eğitim alma imkanına sahip olacak. Eğitimler sayesinde yatırımcılar, yatırımlarının başarıya ulaşması için iyi bir konum elde edecek.

Bu kapsamda okul; örnek olay çalışmaları, panel tartışmaları, seminerler, uzmanlık dersleri, online seminerler ve sunumların yer aldığı çok çeşitli eğitim programlarını yatırımcılara sunuyor. Eğitim programlarında aktif katılım ve etkileşim teşvik ediliyor.

Okulun çeşitli alanlarda sunduğu programlar aralarında; şirket profesyonelleri, girişimcilik geçmişine sahip olanlar, melek yatırım ağlarının direktörleri, hızlandırma ve kuluçka merkezleri, teknoparklar ve melek yatırım ağı oluşturmak isteyenlerin olduğu çeşitli grupların ihtiyaçlarına göre oluşturuldu.

32 ülkeden 50 seçilmiş fakülte üyesi

WBAF Business School'un tüm eğitim kursları, eğitici online seminerleri ve sertifikasyon programları 32 ülkeden 50 seçilmiş fakülte üyesi tarafından veriliyor.

Başarılı girişimcilik geçmişi bulunan fakülte üyeleri, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak katılımcılara alan bilgisi sunuyor.

Okulun Küresel Yatırım Departmanı'nın başkanlığını Latin Amerika ve Karayip Melek Yatırımcılar Federasyonu Onursal Başkanı Israel Pons üstlenirken; Küresel Girişimcilik Departmanı'nın başkanlığını Dünya Girişimcilik Forumu Başkanı Prof. Inderjit Singh, Küresel Mentorlük Departmanı'nın başkanlığını ise Küresel Startup Komitesi Başkan Yardımcısı Maryam Najafi yapacak.

Dünya Melek Yatırım Forumu 2020

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:39 Kaynak: AA
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