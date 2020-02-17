Dünya Melek Yatırım Forumu 2020 - Melek yatırımda iş birliğinin nasıl artırılacağı konuşuldu -... - Son Dakika

Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato Lokman Hakim Ali'nin konuşması

İspanya Endülüs Hükümeti Uluslararası İlişkiler Genel Sekreteri Jose Enrique Millo Rocher'ın konuşması

Salondan görüntüler - Melek yatırımda iş birliğinin nasıl artırılacağı konuşuldu

Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato Lokman Hakim Ali, toplantıda yaptığı konuşmada, Malezya'nın ekonomik planlarını şekillendirirken, ülkenin ekonomik ve sosyal alandaki kapasitesinin artırılmasının amaçlandığını belirterek, üretim sektörünü geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Melek yatırım ve girişimciliğin son yıllarda Malezya'da daha popüler hale geldiğine dikkati çeken Hakim Ali, "Malezya'nın melek yatırım ağı 2015'te kuruldu. Malezya hükümeti, endüstride teknoloji uygulamalarının artırılması ve yerli teknoloji üretimiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar arasında, melek yatırımcılara yönelik vergi teşvikleri, startup'lara yönelik yatırımların artırılması gibi çalışmalar yer alıyor." dedi.

İspanya Endülüs Hükümeti Uluslararası İlişkiler Genel Sekreteri Jose Enrique Millo Rocher de, Endülüs'ün 9 milyon nüfusuyla İspanya'nın en büyük bölgesi olduğunu hatırlatarak, Endülüs bölgesinde binlerce girişimcinin bulunduğunun altını çizdi.

WBAF 2020'ye 13 startup'la katıldıklarına ve etkinliğe en fazla heyetle katılan ülke olduklarına dikkati çeken Rocher, "Endülüs hükümeti startup ekosistemini ve melek yatırımları yaptıkları çalışmalarla sürekli destekliyor. Bu kapsamda en iyi startup'ları belirlemek ve belirlenen startup'lara ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların, yönettikleri ekosistemler arasındaki iş birliğinin nasıl artırılacağını ele aldığı toplantıda, kamu ve özel kurumlar arasında uluslararası diyaloğun geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Geliştirilen uluslararası diyaloğun, dünya çapındaki dijital dönüşüme bir yanıt olarak, erken ve erken aşamadaki hisse senedi piyasalarını güçlendirmesi hedefleniyor.