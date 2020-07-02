Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Altuntaş: "Startup ekonomisinin likiditesi artıyor" - Son Dakika

Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Altuntaş: "Startup ekonomisinin likiditesi artıyor"

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sonra geleneksel paranın, akıllı bir para olma yolunda olacağını belirterek, "Geleneksel iş sahipleri, sektörlerdeki girişimcilik ve startup ekonomisinin erken fırsatlarını keşfetmeye çalışıyor.

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sonra geleneksel paranın, akıllı bir para olma yolunda olacağını belirterek, "Geleneksel iş sahipleri, sektörlerdeki girişimcilik ve startup ekonomisinin erken fırsatlarını keşfetmeye çalışıyor. Startuplar için muazzam bir fırsat var. Startup ekonomisinin likiditesi artıyor. Yeni para startuplara, girişimcilere ve yenilikçilere geliyor." dedi.

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Altuntaş, startupların ve girişimcilerin pandemi sonrası dünya ekonomisine ilişkin beklentilerini içeren "Küresel Girişimcilik Ekosisteminin Mevcut Durumu" araştırmasının sonuçlarının açıklandığı online sunum toplantısında konuştu.

Altuntaş, WBAF'ın G-20'ye bağlı platformlardan birisi olduğunu ve geçen hafta online olarak, Suudi Arabistan'ın başkanlığında, G20 Finansal Tabana Yayılma Küresel Ortaklığı'nın (GPFI) Genel Kurulu toplantısına katıldığını belirtti.

Startuplar, girişimciler ve yenilikçilerin devletlerden beklentilerinin olduğunu dile getiren Altuntaş, girişimcilerin aynı zaman da geleceklerine dair bazı endişelerinin olduğunu vurguladı.


Altuntaş, akıllı girişimciler, Kovid-19 sonrası ekonomisinin kazananı olacağını belirterek, "Girişimcilik tabi ki önemli ama yeni dönemde akıllı girişimcilik daha önem kazanacak. Akıllı girişimciler, tüketicinin değişen davranışını okuyabilenler olacaktır. Kovid-19 ile birlikte tüketici davranışı değişecektir. Diğerlerinden daha erken. Şekilde tüketicideki bu davranış değişikliğini okuyamayan girişimciler gelecekte bazı dezavantajlara sahip olacaktır." dedi.


İş transferi bir gereklilik olduğunu aktaran Altuntaş, "Bugün, iş transferi dijital ortama transfer anlamına gelir. İş transferi ucuz bir şey değil. İş transferi sadece büyük firmalar için değil küçük ve orta ölçekli işletmeler için de gerekli ama bunun bir maliyeti var." ifadelerini kullandı.


Altuntaş, Kovid-19'tan sonra geleneksel paranın, akıllı bir para olma yolunda değişeceğine işaret ederek, "Geleneksel iş sahipleri, sektörlerdeki girişimcilik ve startup ekonomisinin erken fırsatlarını keşfetmeye çalışıyor. Startuplar için muazzam bir fırsat var. Startup ekonomisinin likiditesi artıyor. Yeni para startuplara, girişimcilere ve yenilikçilere geliyor." değerlendirmesinde bulundu.


"2019 yılında Avrupa da 320 bin melek yatırımcı tarafından 9,8 milyar avro yatırım yapıldı"

Geçen sene Avrupa'da 320 bin melek yatırımcı tarafından 9,8 milyar avro yatırım yapıldığını anımsatan Altuntaş, "Bu rakamlar gelecek senelerde daha da artacak. Çünkü, geleneksel para, akıllı para olma yolunda ilerliyor. Akıllı para, know-how, rehberlik, iş ağı ve finans anlamına geliyor. Bugünün girişimcileri küresel rekabet ile karşı karşıyalar." yorumunda bulundu.


Altuntaş, genç nesiller için kariyer yolunda iş fikri bulmak mı yoksa işe bulmak mı soruları arasında kaldığına işaret ederek, "Eğer benden tekrar üniversitede okumam istense, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okurdum. Çünkü, kod yazma ve kod geliştirme yeni girişimcilerin gerçek varlıkları ve özellikleri. Startup ekonomisin birçok iş fikri bilgi teknolojisi ve mobil ekonomiden geliyor." açıklamasında bulundu.


Geçen sene Avrupa'da yatırım yapılan 9,8 milyar avronun yüzde 25'inin, bilgi teknolojisine, bilgi iletişim teknolojisine, girişimci ve startup tabanlı mobil teknolojiye gittiğini dile getiren Altuntaş, "Bütün ülkeler ve ekonomiler dijital değişimi, bilgi teknolojisinin gelişimini destekliyor ve dijital alanda daha fazla yenilik yapmaları için davet ediyor. Kovid-19'un kazananları tabi ki akıllı şehirler, çevrimiçi eğitim, sağlık ve teknoloji ile ilişkili iş alanları olacak." ifadelerini kullandı.


Altuntaş, salgın sonrası ekonomi için akıllı şehirler inşa etmenin önem arz ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:


"Bilgisayar sağlamak da çok önemli. Son 3 ayda bütün devletler eğitim çevrimiçi olarak sağlama yoluna gittiler. Fakat, bütün öğrencilerin bir laptopunun ya da bilgisayarının olduğundan emin miyiz? Amerika'da bile 3 ile 18 yaşındaki öğrencilerin yüzde 17'si bir bilgisayara ya da laptopa sahip değil ve 11 milyon öğrenci çevrimiçi eğitim için gerekli teçhizata sahip değil."

Baybars Altuntaş, Altuntaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Altuntaş: 'Startup ekonomisinin likiditesi artıyor' - Son Dakika Ekonomi

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