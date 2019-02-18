Dünya Melek Yatırım Forumu Başladı - Hüsnü Özyeğin - İstanbul
9 dakika önce
Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul'da başladı.
Dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul
'da başladı. Programda Özyeğin Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin
konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:26 Kaynak: AA
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