Dünya Melek Yatırım Forumu'nda AA özel ödüle layık görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Melek Yatırım Forumu'nda AA özel ödüle layık görüldü - Son Dakika

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda AA özel ödüle layık görüldü

6 saat önce

Dünya Melek Yatırım Forumu'nun kapanış seremonisinde 100. yılını kutlayan Anadolu Ajansı'na foruma yaptığı katkılardan dolayı özel ödül verildi.

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda AA özel ödüle layık görüldü, System.String[]

Dünya Melek Yatırım Forumu'nun kapanış seremonisinde 100. yılını kutlayan Anadolu Ajansı'na foruma yaptığı katkılardan dolayı özel ödül verildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu son gününde yapılan etkinlikler ile sona erdi. Forumun kapanış seremonisinde fuarda kendilerini tanıtan 100 startup arasından seçilen 13 startup sahneye davet edildi.

AA adına ödülü alan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini, şunları söyledi:

"Dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın dediği gibi Türkiye en çok melek yatırım çeken ülkeler arasında Avrupa'da dördüncü sırada yer almaktadır. Benim forumdan elde ettiğim izlenim çok kısa bir sürede Türkiye'nin melek yatırım anlamında ilklerde yer alacağıdır. Burada forumun özetini yapmak gerekirse, hem melek yatırımcılar hem girişim sermayelerinin özellikle Türkiye'de yükselen inovasyon, teknoloji ve dijitalleşme gibi alanlarda yatırımlarını göreceğimiz kanaatindeyim. Bu anlamda genç girişimcilerin de bu olanakları kullanmaları konusunda teşvik edilmesini temenni ediyorum."

Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Başkanı Baybars Altuntaş ise bu yıl 100. yılını kutlayan Anadolu Ajansının 4 bine yakın gazeteci ve yaklaşık 80 ülkede faaliyet gösteren yapısıyla Reuters'ın ardından dünyanın en büyük haber ajansı olduğunu belirtti. Anadolu Ajansının 24 kişilik ekiple forumu 8 farklı dilde dünyaya yansıttığına değinen Altuntaş, Ajansın forumun dünyaya yansıtılmasında çok önemli katkısı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, Lütfi Elvan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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