Son Dakika Haberleri: Dünya Menopoz Günü: Gündemde iş yerinde menopoz politikası ve testosteron tedavisi var
Son Dakika Dünya Dünya Menopoz Günü: Gündemde iş yerinde menopoz politikası ve testosteron tedavisi var

Dünya Menopoz Günü: Gündemde iş yerinde menopoz politikası ve testosteron tedavisi var

18 dakika önce

Dünya Menopoz Günü süreçle ilgili toplumsal, kültürel ya da kişisel engelleri aşmayı, konuşmanın, sorunları paylaşmanın ya da bilgi alışverişinin önünü açmayı amaçlıyor

Dünya Menopoz Günü: Gündemde iş yerinde menopoz politikası ve testosteron tedavisi var, System.String[]

Menopoz, kadınların hayatında yaş ilerlemesinin getirdiği doğal bir süreç. Ancak hakkında her zaman bu doğallıkla konuşmak mümkün olmuyor.


Dünya Menopoz Günü süreçle ilgili toplumsal, kültürel ya da kişisel engelleri aşmayı, konuşmanın, sorunları paylaşmanın ya da bilgi alışverişinin önünü açmayı amaçlıyor.

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Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:42 
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