Dünya Menopoz Günü: Gündemde iş yerinde menopoz politikası ve testosteron tedavisi var
18 dakika önce
Dünya Menopoz Günü süreçle ilgili toplumsal, kültürel ya da kişisel engelleri aşmayı, konuşmanın, sorunları paylaşmanın ya da bilgi alışverişinin önünü açmayı amaçlıyor
Menopoz, kadınların hayatında yaş ilerlemesinin getirdiği doğal bir süreç. Ancak hakkında her zaman bu doğallıkla konuşmak mümkün olmuyor.
Dünya Menopoz Günü süreçle ilgili toplumsal, kültürel ya da kişisel engelleri aşmayı, konuşmanın, sorunları paylaşmanın ya da bilgi alışverişinin önünü açmayı amaçlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:42
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