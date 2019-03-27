Son Dakika Haberleri: Dünya metal ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu

Dünya metal ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu

1 saat önce

Dünya metal ambalaj sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren CanTech International The Grand Tour 2019, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi.

Dünya metal ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu, System.String[]
Dünya metal ambalaj sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren CanTech International The Grand Tour 2019, 25- 27 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:42 

27 Mart, İstanbul, Ekonomi
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