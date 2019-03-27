Dünya metal ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu
1 saat önce
Dünya metal ambalaj sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren CanTech International The Grand Tour 2019, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi.
Dünya metal ambalaj sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren CanTech International The Grand Tour 2019, 25- 27 Mart
tarihleri arasında İstanbul
'da düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:42
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