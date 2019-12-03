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Dünya Meteoroloji Örgütü iklim raporu: 2010'lar tarihin en sıcak yılları oldu
6 saat önce
Dünya Meteoroloji Örgütü perşembe günü yayımlanan 2018 Küresel İklim Raporu, küresel ısınma tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne koydu. Raporda, 2019 yılının kaydedilen en sıcak 2. veya 3. olarak tarihe geçeceği belirtildi
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2019'un kaydedilen en sıcak 2. veya 3. yılı olarak tarihe geçeceğini duuyurdu.
WMO, Madrid'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nda paylaştığı "2019 Küresel İklim Raporu" ile küresel ısınma tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne koydu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:42
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