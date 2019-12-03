Dünya Meteoroloji Örgütü iklim raporu: 2010'lar tarihin en sıcak yılları oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2019'un kaydedilen en sıcak 2. veya 3. yılı olarak tarihe geçeceğini duuyurdu.



WMO, Madrid'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı'nda paylaştığı "2019 Küresel İklim Raporu" ile küresel ısınma tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne koydu.