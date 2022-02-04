Dünya Meteoroloji Örgütü, Madagaskar'daki tayfunu "çok tehlikeli" olarak tanımladı - Son Dakika

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 17 Ocak'tan bu yana şiddetli yağış ve fırtınaların yer yer etkili olduğu Madagaskar'ı yarın vurması beklenen Batsirai tayfunu için "çok tehlikeli" tanımlaması yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, tayfunun Madagaskar'ın doğu kıyıları ve yakınındaki ülkelerde potansiyel etkilerine dair bilgi verildi.

Batsirai'nin şiddetinin şu an kategori 3 seviyesinde olduğu ve kategori 4'e çıkarak saatte 200 kilometre hıza kadar sert rüzgarlar getirebileceği ifade edildi.

Tayfunun, aşırı yağışlarla birlikte Madagaskar'da etkili olduğu bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açacağı belirtildi.

DMÖ'nün açıklamasında Batsirai, "çok tehlikeli tayfun" şeklinde tanımlandı ve "şiddetini artırması durumunda güçlü bir tropikal tayfuna dönüşebileceği" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, tayfunun getireceği yağış yoğunluğunun bugün içinde 50 ile 100 milimetreyi bulacağı, bu miktarın yarın 300 milimetreye kadar çıkacağı tahminine yer verildi.

Ada ülkesi Madagaskar'da 17 Ocak'tan bu yana etkili olan sağanak ve seller nedeniyle en az 58 kişi hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar yağışların yol açtığı seller nedeniyle 132 bin kişi evini terk ederken, yarın etkili olacak tayfun dolayısıyla da 150 bin kişinin yerinden olması bekleniyor.