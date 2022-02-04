Üye Girişi
Dünya Meteoroloji Örgütü, Madagaskar'daki tayfunu "çok tehlikeli" olarak tanımladı - Son Dakika

Dünya Meteoroloji Örgütü, Madagaskar'daki tayfunu "çok tehlikeli" olarak tanımladı

04.02.2022 18:08
Dünya Meteoroloji Örgütü, Madagaskar'daki tayfunu "çok tehlikeli" olarak tanımladı

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 17 Ocak'tan bu yana şiddetli yağış ve fırtınaların yer yer etkili olduğu Madagaskar'ı yarın vurması beklenen Batsirai tayfunu için "çok tehlikeli" tanımlaması yaptı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 17 Ocak'tan bu yana şiddetli yağış ve fırtınaların yer yer etkili olduğu Madagaskar'ı yarın vurması beklenen Batsirai tayfunu için "çok tehlikeli" tanımlaması yaptı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, tayfunun Madagaskar'ın doğu kıyıları ve yakınındaki ülkelerde potansiyel etkilerine dair bilgi verildi.

Batsirai'nin şiddetinin şu an kategori 3 seviyesinde olduğu ve kategori 4'e çıkarak saatte 200 kilometre hıza kadar sert rüzgarlar getirebileceği ifade edildi.

Tayfunun, aşırı yağışlarla birlikte Madagaskar'da etkili olduğu bölgelerde sel ve toprak kaymalarına yol açacağı belirtildi.

DMÖ'nün açıklamasında Batsirai, "çok tehlikeli tayfun" şeklinde tanımlandı ve "şiddetini artırması durumunda güçlü bir tropikal tayfuna dönüşebileceği" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, tayfunun getireceği yağış yoğunluğunun bugün içinde 50 ile 100 milimetreyi bulacağı, bu miktarın yarın 300 milimetreye kadar çıkacağı tahminine yer verildi.

Ada ülkesi Madagaskar'da 17 Ocak'tan bu yana etkili olan sağanak ve seller nedeniyle en az 58 kişi hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar yağışların yol açtığı seller nedeniyle 132 bin kişi evini terk ederken, yarın etkili olacak tayfun dolayısıyla da 150 bin kişinin yerinden olması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Meteoroloji, Madagaskar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Meteoroloji Örgütü, Madagaskar'daki tayfunu 'çok tehlikeli' olarak tanımladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:38 Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Meteoroloji Örgütü, Madagaskar'daki tayfunu "çok tehlikeli" olarak tanımladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement