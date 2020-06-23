Dünya Meteoroloji Örgütü, Sibirya'da ölçülen rekor seviyedeki sıcaklığın teyidi için Rusya'dan... - Son Dakika

Dünya Meteoroloji Örgütü, Sibirya'da ölçülen rekor seviyedeki sıcaklığın teyidi için Rusya'dan...

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran'da ölçüldüğü belirtilen rekor seviyedeki 38 derece sıcaklığın teyidi için Rus makamlardan bilgi istedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 20 Haziran'da ölçüldüğü belirtilen rekor seviyedeki 38 derece sıcaklığın teyidi için Rus makamlardan bilgi istedi.

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DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki rekor derecedeki sıcaklıklara değindi.

Nullis, Sibirya'daki sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği, 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında hafta sonu tespit edilen 100,4 fahrenhaytın (38 santigrat), teyidi için Rus makamlarından bilgi istediklerini aktardı.

Uzun süren Sibirya sıcak hava dalgası ve orman yangınlarındaki artışa işaret eden Nullis, "İklim değişikliği Kovid-19 yüzünden ara vermiyor. Biliyorsunuz, sıcaklıklardaki artışlar devam ediyor. Aşırı hava olaylarının devam ettiğini görüyoruz. Bu sabah uydu görüntülerine baktık ve sadece kırmızı bir kütle gördük. Bu çarpıcı ve endişe verici." ifadesini kullandı.

Sözcü Nullis, Sibirya'nın en uç kuzey noktasında, mevcut kuzey yarımküre mevsiminin aksine olağandışı bir sıcaklık yaşadığının altını çizdi.

Sibirya'nın pek çok bölgesinde mayıs ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 santigrat üzerinde seyrettiğini aktaran Nullis, bu olağanüstü sıcaklıkların sadece kuzey yarımküre değil aynı zamanda küresel anlamda mayıs ayı ortalamaları için rekor olabileceğini dile getirdi.

Nullis, Rusya Federal Hidrometeoroloji ve Çevre İzleme (Rosgidromet) Arktika ve Antarktika Araştırma Enstitüsü'nden, Verkhoyansk kasabasında ölçülen ve 38 derece sıcaklıkla tarihe geçtiği bildirilen raporlara ilişkin bilgi istediklerini belirterek "Onlara bunun nedenini sorduk. Görünüşe göre, Doğu Sibirya'nın bu belirli bölgesi, kışın dondurucu soğuğuyla yazın da kavurucu sıcaklıkları ile biliniyor." şeklinde konuştu.

Tarihi sıcaklık ölçülmüştü

Sibirya'nın Verkhoyansk kasabasında 21 Haziran'da ölçülen 38 derece sıcaklığın tarihe geçtiği bildirilmişti.

Amerika'nın CBS kanalının derlediği hava raporunda, "Verkhoyansk genellikle dünyadaki en soğuk noktalardan biridir. Bu bölge, geçen yıl kasım ayında, sıfırın altında 60 fahrenhayt (-51 santigrat) ile 2019-2020 kışının en soğuk seviyesini gösteren noktalardan biriydi." ifadelerine yer verilmişti.

Raporda, daha önce Kuzey Kutbu'nda böyle bir sıcaklığa ulaşılmadığı, sadece 1915 yılında Alaska'nın Fort Yukon kasabasında 100 fahrenhayta yaklaşan bir ölçümün kayıtlara geçtiği belirtilmişti.

Sibirya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:45 Kaynak: AA

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