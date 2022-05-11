Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Dünya'nın sıcaklığı 5 yıl içinde 1,5 santigrat derece artacak - Son Dakika
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Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Dünya'nın sıcaklığı 5 yıl içinde 1,5 santigrat derece artacak

11.05.2022 13:17

Dünya Meteoroloji Örgütü, önümüzdeki beş yılın en az birinde yıllık ortalama küresel sıcaklığın geçici olarak sanayi öncesi düzeyin üzerine çıkacağını açıkladı. Uzmanlar, sıcaklığın küresel boyutta 1,5 santigrat derece üzerine çıkabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Dünya Meteoroloji Örgütü yaptığı son iklim güncellemesinde 2022 ile 2026 yılları arasındaki en az bir yılın, kayıtlara geçen en sıcak yıl olan 2016 yılının yerine geçmesi olasılığını yüzde 93 olduğunu söyledi. WMO, 1,5 santigrat derecenin geçici olarak aşılması olasılığının, sıfıra yakın olduğu 2015'ten bu yana sürekli artış gösterdiğini söyledi.

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2017 ile 2021 yılları arasındaki aşım olasılığı yüzde 10 iken bu olasılık 2022-2026 döneminde yaklaşık yüzde 50'ye yükseldi. Son WMO tahminlerine göre yıllık ortalama küresel yüzeye yakın sıcaklığın 2022 ile 2026 yılları arasındaki her yıl için, sanayi öncesi seviyelere (1850-1900 yılları arasındaki ortalamaya) kıyasla 1,1 ile 1,7 santigrat derece arasında yüksek olacağı tahmin ediliyor.

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Birleşmiş Milletler, Meteoroloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Yaşam Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Dünya'nın sıcaklığı 5 yıl içinde 1,5 santigrat derece artacak - Son Dakika


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