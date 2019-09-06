Son Dakika Haberleri: Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi yolunda
Son Dakika Güncel Haber

Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi yolunda

32 dakika önce

Dünya Mirası Adalar Girişiminin, Adalar Belediyesi ortaklığı ve Adalar Vakfı taşıyıcılığıyla yürüttüğü Prens Adaları'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başvuru süreci, 8 Eylül Pazar günü Büyükada'da yapılacak toplantıyla tamamlanacak.

Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi yolunda, System.String[]

Dünya Mirası Adalar Girişiminin, Adalar Belediyesi ortaklığı ve Adalar Vakfı taşıyıcılığıyla yürüttüğü Prens Adaları'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başvuru süreci, 8 Eylül Pazar günü Büyükada'da yapılacak toplantıyla tamamlanacak.

Adalar Vakfından yapılan açıklamaya göre, 2016'dan bu yana yürütülen çalışmalar, geçici liste başvuru dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı.

Prens Adaları'nın UNESCO yolculuğunun son aşaması, 8 Eylül'de Büyükada Anadolu Kulübü'nde yapılacak toplantıda kamuoyu ve ilgililerle paylaşılacak.

Adalar'ın sahip olduğu evrensel değerlerin UNESCO kriterleri ile karşılaştırılarak tanımlarının yapıldığı başvuru dosyasında, Dünya Miras Listesi'nde yer almasının, Adalar'ın kültürel miras değerlerinin "insanlığın sahip olduğu eşsiz varlıkların bir parçası olarak bütün dünyada tanınır ve bilinir olmasını" ve "takdir edilmesini sağlayacağı" belirtiliyor.


Ayrıca Adalar'ın sahip olduğu değerler arasında başka yerde benzeri bulunmayan imparatorluk eğitim ve yurttaşlık kurumları, sanayi devrimi sonrası ve modernleşme sürecinde gelişen şehrin küresel bir cazibe merkezi halini alması ile yapılanan özgün yaşam çevresi, bugün yeterince bilinmeyen ve yok olma tehdidi altında bulunan ortak yaşam alanının izleri, değişik veçheleri de tanıtılıyor.

Söz konusu değerlerin bütün tehditlere rağmen varlıklarının izlerini korumaları da Adalar'ı öne çıkaran bir özellik olarak dikkati çekiyor.

Adalar Belediyesi, Adalar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etkili olan dolu yağışı Ardahan'ı beyaza bürüdü
Günlük burç yorumları 6 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi yolunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]