Dünya mirası Adalar UNESCO listesi yolunda

İstanbul Prens Adaları'nın UNESCO yolculuğunun son aşaması, 8 Eylül Pazar günü saat 15:00'te Büyükada Anadolu Kulübü'nde yapılacak toplantıda kamuoyu ve ilgililerle paylaşılacak.

Dünya Mirası Adalar Girişimi'nin, Adalar Belediyesi ortaklığında ve Adalar Vakfı'nın taşıyıcılığında 2016 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar, Geçici Liste başvuru dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmasıyla yeni bir aşamaya ulaşmış bulunuyor.

Adalar'ın sahip olduğu üstün evrensel değerlerin UNESCO kriterleri ile karşılaştırılarak tanımları yapıldığı başvuru dosyasında Dünya Miras Listesi'nde yer almasının, Adalar'ın kültürel miras değerlerinin insanlığın sahip olduğu eşsiz varlıkların bir parçası olarak bütün dünyada tanınır ve bilinir olmasını, takdir edilmesini sağlayacağı belirtiliyor.

Ayrıca Adalar'ın sahip olduğu eşsiz değerler arasında başka yerde benzeri bulunmayan imparatorluk eğitim ve yurttaşlık kurumları, sanayi devrimi sonrası ve modernleşme sürecinde gelişen şehrin küresel bir cazibe merkezi halini alması ile yapılanan özgün yaşam çevresi, günümüzde yeterince bilinmeyen ve yok olma tehdidi altında bulunan bu ortak yaşam alanının izleri, değişik veçheleri de tanıtılıyor. Bu değerlerin günümüzde, bütün tehditlere rağmen varlıklarının izlerini korumaları ise, Adalar'ı öne çıkaran bir özellik olarak dikkat çekiyor.