Üye Girişi
Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları - Son Dakika

Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları

22.01.2022 12:05

Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Battalgazi'deki Arslantepe Höyüğü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları

MALATYA - Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Battalgazi'deki Arslantepe Höyüğü'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Fırat Nehri'nin 12 kilometre güneybatısında Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Geç Kalkolitik Dönem'den, Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Arslantepe Höyüğü, Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştirmesiyle 2021 yılında Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kaydedilen Arslantepe Höyüğü'nde, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Beyaza bürünen tarihi höyük yeri kış manzarasıyla vatandaşlara görsel şölen sundu.

Türkiye'den listeye giren 19'uncu dünya mirası

2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü, 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesi arasında yapılan protokol ile adaylık dosyası Battalgazi Belediyesi tarafından tamamlanarak, 2019 yılında Dünya Miras Komitesine sunulmuştu. Arslantepe Höyüğü, 26 Temmuz 2021 tarihinde Çin'in ev sahipliğinde online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında çıkan karar ile Türkiye'den listeye giren 19'uncu dünya mirası olmayı başarmıştı.

Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları
Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları
Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları

YORUMLAR
500

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Türkiye, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları - Son Dakika


Manken Gizem Akbaş'ı gece kulübünde darp etmişti! Eski sevgilinin mazereti: Alkollüydüm, hatırlamıyorum Manken Gizem Akbaş'ı gece kulübünde darp etmişti! Eski sevgilinin mazereti: Alkollüydüm, hatırlamıyorum         
12:11
Kar yağışlı hayatımız biraz daha sürecek! Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Pazartesiden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak Kar yağışlı hayatımız biraz daha sürecek! Bu kez Karadeniz üzerinden geliyor! Pazartesiden itibaren daha soğuk ve yağışlı hava dalgası etkili olacak         
12:10
FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı         
11:59
Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33

Son Dakika Haberleri
12:07 Motosikletini bulduğuna sevinemedi! 8 ay önce çalınmıştı, hurda olarak buldu
11:59 FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı
11:56 Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!
11:55 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor
11:32 Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak
11:29 Müjde Ar'dan, Sezen Aksu tepkisi: Sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geldi?
11:16 Doğal sit alanı olan Salda Gölü kumsalına bu kez de su kuyusu açıldı!
10:53 Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi
10:50 Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar
10:41 O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 12:15:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya mirası Arslantepe'den kar manzaraları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement