Dünya mirası Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı - Son Dakika

Dünya mirası Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yer alan Bergama'da yürütülen kazılar, yeni tarihi buluntuları gün ışığına çıkarıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı olarak yer alan Bergama'da yürütülen kazılar, yeni tarihi buluntuları gün ışığına çıkarıyor.

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Pergamon olarak adlandırılan antik kentte kralların, komutanların yaşadığı "Yukarı Şehir" ile halk için daha yalın bir anlayışla gelişen mimari düzene sahip "Aşağı Şehir" tarihi de yeni buluntulara göre şekilleniyor.


Aşağı Şehir'de son kazılarda, M.Ö. 6-7. yüzyıla tarihlenen ve "aryballos" olarak adlandırılan parfüm yağı şişesi ile "fibula" olarak bilinen aynı döneme ait elbise iğnesi bulundu.


Roma dönemine ait buluntularla öne çıkan Aşağı Şehir'de bu eserlerin bulunması bölgede bilinenden çok daha önce medeniyetlerin kurulduğunu ortaya koydu.


"Aşağı Şehir" tarihinin de kral sarayları, arsenaller ve büyük tapınakların görkemli ev sahibi Yukarı Şehir gibi Arkaik Döneme uzandığı anlaşıldı.


Yurt dışına duyurulacak


Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, bölgede kazı, sondaj ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.


Aşağı Şehir olarak tanımlanan imara açılmış arkeolojik SİT alanında başvurular doğrultusunda kazılara devam ettiklerini aktaran Ustura, "Yoğun bir sezon geçiriyoruz. Buradaki çalışmalarımız aylık değil, yıl boyu devam ediyor. Bu süreçte ele geçen buluntular Pergamon Antik Kenti açısından önemli katkılar ortaya koyuyor." dedi.


Uzun yıllardır süren kazıların Aşağı Şehir'deki nekropol sınırlarının ortaya konması açısından önem taşıdığını ifade eden Ustura, bölgede Helenistik ve Roma tabakalarının haricinde daha erken bir yerleşimin izlerine rastlandığını kaydetti.


Ustura, kazı çalışmalarıyla birlikte kentin yayılım alanını belirlemeye çalıştıklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:   Helenistik ve Roma dönemlerinden erken buluntulara rastlamak mümkün oldu. Aşağı Şehir'de Arkaik buluntulara rastladık. Bu da kent tarihi açısından bizim için çok önemli veridir. Arkaik malzemeler Aşağı Şehir'de ele geçirildi. Kazı alanı buluntularla farklı yerlerde genişleyebilir. Bir kent tarihinin kültür katmanlarının dönem karşılığı bizim için çok önemli. Arkaik Dönem buluntularına Yukarı Şehir'de sınırlı da olsa rastlamıştık. Aşağı Şehir'de dönemin ilk örneklerini bulmak çok önemli. Eserlerimiz muhafaza altına alınıyor. "


Ustura, uzman ekiple birlikte Ertuğrul Mahallesi'nde yapılan kazılarla ilgili uluslararası yayın çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktardı.


Eserler müzede sergileniyor


Bölgede bulunan eserler kayda alındıktan sonra Bergama Müzesi'nde sergileniyor.


Müzenin arkeolojik eser salonunda, teşhir edilen eserlerin büyük çoğunluğunu Akropol, Asklepion, Kızıl Avlu (Bazilika), Musalla Mezarlığı alanında yapılan kazılardan bulunan eserler oluşturuyor.


Bergama'nın yakın çevresindeki Pitane, Myrina, Gryneion antik kentleri ve son yıllarda Kestel ve Yortanlı Barajı göl alanında yapılan kazılar ile Müze Müdürlüğünün şehir içinde Ertuğrul, Turabey ve İnkılap mahallelerinde yapılan sondaj ve kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan eserler de sergileniyor.


Müzede sergilenen eserler arasında Tunç Çağı'na ait Yortanlı kapları, gaga ağızlı kaplar, Antik Pergamon'a özgü yerel üretimler, sikkeler, kandiller, heykeller, lahit örnekleri bulunuyor.

Bergama Müzesi, Bergama, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:43 

Son Dakika Magazin Dünya mirası Bergama'nın tarihini değiştiren yeni buluntular ortaya çıktı - Son Dakika Magazin
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