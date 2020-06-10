Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini 'kontrollü' ağırlıyor - Son Dakika

Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini 'kontrollü' ağırlıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama'daki müze ve ören yerlerinin, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan kapıları, kontrollü sosyal hayata geçiş ile yeniden aralandı.

Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini 'kontrollü' ağırlıyor, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama'daki müze ve ören yerlerinin, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan kapıları, kontrollü sosyal hayata geçiş ile yeniden aralandı.

Antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama, tarih sahnesinden hiç silinmeyen Akropol, sağlık merkezi Asklepion, dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ve bölgedeki kazılardan elde edilen buluntulara ev sahipliği yapan Bergama Müzesi, normalleşme sürecinde ziyaretçi kabülüne başladı.

Kovid-19'a karşı gerekli önlemler kapsamında ören yerleri ve müzede dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Müzeye ve ören yerlerine gelen ziyaretçilerin ateş ölçümleri yapılıyor, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Maskesiz ziyaretçi kabul edilmiyor ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar da güvenlik görevleri tarafından uyarılıyor.

Giriş bölümlerinde hijyen kurallarına ilişkin yönerge ve afişlerin yer aldığı tarihi mekanlarda, sosyal mesafe kurallarına uyulması açısından uygun yerlerde uyarıcı çıkartmalar yer alıyor.

Akropolü aynı anda en fazla 300 kişi gezebiliyor

Her yıl binlerce ziyaretçinin tarihi yolculuğa çıktığı akropol, asklepion, kızıl avlu ve müze, yeni dönemde daha çok yerli turistleri ağırlıyor.

Türkiye'de yaşayan veya yurt dışı seyahatlerin, uçuşların kısıtlanmasından önce Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar da tarihi adıyla "Pergamon"un kapısını çalıyor. Ancak girişlerde ziyaretçi sayısı kurallarına da uyulması gerekiyor.

Sahip olduğu yüz ölçüme göre, akropolü aynı anda 300, Asklepionu 150, kızıl avluyu 80, Bergama Müzesi'ni ise 50 kişi gezebiliyor.

Ören yeri ve müzedeki kişi sayısının kotadan fazla olması halinde giriş yapılamıyor, biletini alan ziyaretçiler girişte yine sosyal mesafe kurallarına uyularak bir süre bekletiliyor.

Tarihi mekanlardaki gezi sırasında çok sayıda turistin bir arada bulunmasına da izin verilmiyor.

Bisikletli Alman gezgin Bergama'da

Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan gezgin Michael Walter, Münih yakınlarından başlattığı yolculuğunun Türkiye durağında, AA muhabirine dünyayı Kovid-19 salgınının sarstığını ve bu nedenle gezisine bir süre devam edemediğini aktardı.

Walter, dünyaca ünlü Bergama'yı görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Gerçekten muhteşem bir yer. Yeniden ziyarete açıldığı ve burayı görebildiğim için mutluyum." dedi.

Bergama, Ören, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:54 

Son Dakika Magazin Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini 'kontrollü' ağırlıyor - Son Dakika Magazin
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