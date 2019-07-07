Son Dakika Haberleri: Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını
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Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını

1 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Milli park alanı olarak korumaya alınan, eşsiz eserlerin yanı sıra 2 bin 150 rakımı sayesinde güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak bilinen Nemrut Dağı'na, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Japonya, Avusturya, Rusya, Çin, Romanya gibi ülkelerden ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.
Ziyaretçilerden eski Ermenistan milletvekilli Aragats Akhoyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut'a hayran kaldığını söyledi.
Nemrut'u ilk kez ziyaret ettiğini bildiren Akhoyan, alanı çok beğendiğini ifade etti.
Gayane Kirakosyan ise Türkiye'deki ilk ziyaretini Nemrut'a gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.
Hakan Yılmaz da ilk kez gördüğü Nemrut'ta manzaranın büyüleyici olduğunu belirtti.
Ziyaretçiler, alanda kendileri için sunulan yöresel oyunlara eşlik ederek, eğlenceli vakit geçirdi.
Dünya mirası Nemrut'a ziyaretçi akını
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:01 Kaynak: AA
Nemrut Dağı, Adıyaman, Nemrut, Güncel
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