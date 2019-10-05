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Dünya mirası tarihi yapıları öğreniyorlar

1 saat önce

Hacılar'da Bilimkent Projesi kapsamında, Hacılar Demokrasi Şehitleri İlkokulunda oluşturulan Tarihi Değerler Alanı, düzenlenen törenle açıldı.

Dünya mirası tarihi yapıları öğreniyorlar, System.String[]

Hacılar'da Bilimkent Projesi kapsamında, Hacılar Demokrasi Şehitleri İlkokulunda oluşturulan Tarihi Değerler Alanı, düzenlenen törenle açıldı.


Hacılar Kaymakamlığı ve belediye iş birliği ile yürütülen Bilimkent Projesi kapsamında Hacılar Demokrasi Şehitleri İlkokulunda oluşturulan Tarihi Değerler Alanı'nın açılış törenine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan, daire ve okul müdürleri ile vatandaşlar ve veliler katıldı. Türk, İslam ve Dünya mimari tarihinde miras niteliğinde ki tarihi yapıların öğrencilere tanıtılması ve bu yolla öğrencilerde araştırma olgusunun oluşturulması ve vizyon gelişimlerinin sağlanmasını amaçlayan Tarihi değerler alanını gezen katılımcılar, tanıtımı yapılan 24 eser hakkında öğrencilerden hem Türkçe hem de İngilizce olarak bilgi aldı. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
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