Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması - Son Dakika

Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması

Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan medeniyetler beşiği Harput Mahallesi'nde yer alan Harput Kalesi'nin içeresinde bulunan zindan ve 4 nolu konutun projelendirme çalışması başlatıldı Kalede Osmanlı Mahallesi denilen...

Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan medeniyetler beşiği Harput Mahallesi'nde yer alan Harput Kalesi'nin içeresinde bulunan zindan ve 4 nolu konutun projelendirme çalışması başlatıldı

Kalede Osmanlı Mahallesi denilen caminin olduğu proje ise tamamlandı, koruma kurulundan geçti

25 kişilik ekip, kazılardan çıkan taşları ayrıştırarak tekrar restorasyonda kullanılması için kale dışına taşımaya başladı

ELAZIĞ -UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Elazığ'ın simgesi, medeniyetler beşiği Harput Mahallesi'nin ismini aldığı Harput Kalesi için Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç koordinesinde projelendirme çalışmaları ile restorasyonda kullanılması düşünülen taşlar ayrıştırılarak dışarı taşınmaya başlandı.

Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan Harput Mahallesi'nin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Covid-19 nedeniyle bu yıl çok fazla ziyaretçi almayan mahallede bulunan, ayrıca şehrin simgesi olan Harput Kalesi'nde 7 yıldır süren kazı yerine, projelendirme ve iç temizlik çalışması başlatıldı. Milattan Önce 8. Yüzyıl'da Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi'nde Kazı Başkanı Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kale içinde bulunan zindan ile 4 nolu konutun projesi çizilmeye başlandı. Özellikle Osmanlı Mahallesi denilen caminin olduğu proje ise tamamlandı, koruma kurulundan geçti. Ayrıca teknik ekibin kazı evinde çıkan parçaları birleştirip çizimlerini yaptığı aktarıldı.

Öte yandan şu anda 25 kişilik ekibin, kalede bulunan taşlar ayrıştırarak iki bölüme ayırıp, yeniden restorasyonda kullanılması için kale dışına taşınması için çalışma başlatıldı.

Projeler üzerinde çalışılıyor, taşlar kale dışına taşınıyor

Harput iç Kale kazılarının 2020 çalışmalarına başladıklarını belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Kazı çalışmalarından daha çok projeler üzerinde durduk. Kale içindeki daha önce kazısı yapılmış zindan ve 4 nolu dediğimiz konutun projesi çiziliyor. Özellikle Osmanlı Mahallesi dediğimiz caminin olduğu proje koruma kurulundan geçti ve önünüzdeki yıllarda onun uygulamasını yapıp turizme açmayı planlıyoruz. Bu sene bakanlığımız ve müzeler müdürlüğünün desteği ile Türk Tarih Kurumu ile bir proje yaptık. Kale içindeki daha önceki kazı yıllarında restorasyonda kullanılmak üzere biriken ama görünüşü çok hoş olmayan malzemeyi iki gruba ayırdık ve böylece yeniden restorasyonda kullanılmak üzere kale dışına taşıtıyoruz. Türk Tarih Kurumu ile ilgili projemiz de ayrıca mevcut ve eksik kalan çizimleri gerçekleştiriyoruz"dedi.

Atölye çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Aytaç, "Böylece uzun yıllar yapılan kazılar turizm noktasına taşınmış oldu. Bu kazılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, belediye ve il özel idaremizden aldığımız katkılar oldu. Bu kurumların ortak çalışması ile Harput Kalesi önemli yere taşındı. 2018 yılında UNECSO geçici listeye alınan Harput'un asil listeye alınması içinde ön hazırlıklar yapıldı. Bunlarla ilgili ileriki yıllarda daha ciddi çalışmalar yapılarak süreç devam edecektir"diye bilgi verdi.

"Teknik işlerimiz 12 ay devam ediyor"

Teknik ekip olarak çalıştıklarını dile getiren Aytaç, "Toplamda 25 kişi ile 2020 çalışmalarını sürdürüyoruz. Aralık ayına kadar bu şekilde devam edecek ama bizim yayın ve diğer teknik işlerimiz 12 ay üzerinden devam ediyor. Fiili kazıya uzak durmamızın sebebi yakın çalışma durumlarından uzak kalınması. Sağlık konusu olduğu için dikkat edilmesi noktasındaydı. Biz de eleman alıp yeniden kazıya başladığımızda fiili kazının yarım kalma ihtimalini dikkate alarak böyle bir plan yapmak durumunda kaldık. Seneye bir aksilik olmazsa özellikle de sağlık ile ilgili bir sorun kalmazsa daha erken başlamayı planlıyoruz. Böylece hem projelerin yürütülmesi hem de kazı alanlarının açılarak buluntular elde edilmesi çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması
Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması
Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması
Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması

UNESCO Dünya Mirası, Osmanlı Mahallesi, Harput, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Türk futbolunun efsanesi Tanju Çolak, iki futbolcuyu işaret etti: Galatasaray bunlarla 9 kişi oynuyor Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu
Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti         
16:53
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı         
15:54
Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu         
15:46
İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı         
15:25
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı?         
11:05
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:36:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya mirasına aday Harput Kalesi için projelendirme çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei