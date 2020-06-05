Dünya mirasına "çevre" hassasiyeti - Son Dakika

Dünya mirasına "çevre" hassasiyeti

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri, atıklardan temizleniyor.

Dünya mirasına

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri, atıklardan temizleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için titiz çalışma yürütüyor.

Bakanlık Dicle Nehri kıyısında yer alan 700 hektarlık verimli arazisi ve birçok türü barındırmasıyla "kuş cenneti" olarak bilinen Hevsel Bahçeleri'nin Fiskaya'dan Mardin Kapısı'na kadar olan alanı kaçak yapılardan arındırarak Millet Bahçesi'ne dönüştürdü.

Proje ile Tarihi Surlar ve Hevsel Bahçeleri bütünleştirildi.

Çevre hassasiyeti

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri de ilçedeki tarihi surlara ait burçların içerisinde ve çevresinde temizlik yapıyor. Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından sürekli kontrol yapılarak bölgenin temiz kalması sağlanacak.

Sur Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise Dicle Nehri kenarına kaçak dökülen hafriyatları temizleyerek, tarihi alanı atıklardan arındırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur ilçesini çevreleyen tarihi surlarda ve burçlarında temizlik çalışması yürütüyor.

Dünya mirasının çevre hassasiyeti ile korunması için çalışmalar sürüyor.

"Gerekli çalışmaları yapıyoruz ama esas olan kirletmemek"

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri'nin, tarihi doku ve çevre bilincinin öneminin anlatılabileceği en ayrıcalıklı mekanlardan olduğunu söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne 2015 yılında giren Hevsel Bahçeleri'nde 7 bin yıldır tarımın kesintisiz yapıldığını ifade eden Çiftçi, kent için önemli olan bu alanın korunması için geçmişten bu yana çaba sarf edildiğini belirtti.

"Bu alan tertemiz bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılıyor"

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Hevsel Bahçeleri'nin kirletilmemesi ve bu alanda kaçak döküm yapılmaması için hassas davrandıklarını dile getiren Çiftçi, "Bu alan tertemiz bir şekilde her yönüyle gelecek kuşaklara aktarılıyor." ifadesini kullandı.

Çiftçi, Bakanlık tarafından Fiskaya'dan Mardin Kapısı'na kadar olan Sur dışındaki alanda yapılan Millet Bahçesi'nin önemli bir çevre kazanımı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hevsel Bahçeleri ve Surlar arasında herhangi bir engel kalmadı. Hizmet veren yeşil bir alan oluştu. Hevsel'deki endemik yapının korunması çok önemli. Bütün Diyarbakır'ın, Diyarbakır'a gelen herkesin bu alana özel bir hassasiyet göstermesini istirham ediyorum. Buralar kirletilecek yerler değil. Belediyeler olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz, cezaları uyguluyoruz ama esas olan kirletmemektir."

"El birliğiyle bu güzel mekanları gelecek kuşaklara aktaralım"

Hevsel Bahçeleri'nin önemli bir habitat merkezi olduğunu ve 180'i aşkın kuş türünü barındırdığını anlatan Çiftçi, bu alanın kuşların göç yolunda önemli bir konaklama merkezi olduğunu aktararak, "Burayı 7 bin yıldır olduğu gibi tertemiz, çevreye duyarlı bir şekilde gelecek kuşaklara taşımamız lazım." dedi.

Diyarbakırlılardan bu değerin korunmasını isteyen çiftçi, "Bu alanlara özel hassasiyet gösterilmesini istirham ediyorum. El birliğiyle bu güzel mekanları gelecek kuşaklara aktaralım." diye konuştu.

Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya mirasına 'çevre' hassasiyeti - Son Dakika

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