Dünya Modelleri, Aspendos'u Dünyaya Tanıttı

70 yaşındaki Türkiye Triatlon Şampiyonu Milli Sporcu, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile birlikte Aspendos Antik kentini ülkelerinin rengarenk ve birbirinden ilginç kıyafetleri ile gezen modeller, Antalya'dan dünyaya dostluk ve barış mesajı verdiler, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Antalya'da ANFAŞ- Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.'nin sponsorluğunda bu yıl 5'nci kez düzenlenen profesyonel modellik yarışması 'Future Fashion Faces World Profesyonel Modellik Yarışması' finalisti modeller, Aspendos Antik kentini ziyaret etti. Ülkelerinin milli kıyafetlerini giyerek dünyaca ünlü Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezen ve renkli görüntüler oluşturan modeller, Antalya'dan dünyaya dostluk ve barış mesajı verdiler.

Modellerin Aspendos ziyaretine, 70 yaşındaki Türkiye Triatlon Şampiyonu Milli Sporcu, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da eşlik etti. Antalya Valiliği'nin 2019 yılını kent markasını güçlendirmek adına Aspendos Yılı ilan ettiğini belirten, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, neden dünyanın turizm başkenti olmasın? ANFAŞ olarak, 'Future Fashion Faces World Profesyonel Modellik Yarışması'na sponsor olduk ve Aspendos Yılı'na dikkat çekmek üzere modellerimiz ile birlikte bu çok özel ziyareti gerçekleştirdik. Dünyanın 32 ülkesinden gelen modellerimiz kendi ülkelerine döndüklerinde ve defilelere katılmak için seyahat edecekleri ülkelerde, güzel anılarla ayrıldıkları Antalyamızı, Aspendosumuzu, ülkemizi anlatacaklar ve gönüllü turizm elçilerimiz olacaklar." dedi.

Modeller, Aspendos ziyareti öncesinde 22-26 Mart 2019 tarihleri arasında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ile Antalya Expo Center'da düzenlenen ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri-Aktiviteleri Fuarı'nı ziyaret etti ve standları tek tek ziyaret etti. Elverişli iklimi, konumu ve 50'si uluslararası 500'ü ulusal olmak üzere yılda 550 profesyonel spor organizasyonuyla sporun merkezi Antalya'da ilk kez ANFAŞ Spor Turkey Fuarı düzenlemenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Triatlon Şampiyonu Milli Sporcu, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, günümüzde toplum olarak her geçen gün spordan uzaklaştığımızı ve sağlıksız beslendiğimize dikkat çekti.

Bıdı, "Maalesef sağlıklı beslenmiyoruz ve spor yapmıyoruz. Böyle olunca da ilaçlara ve hastalıklara mahkum oluyoruz. Bunların hepsi para demek. Ne kadar ilaç, ne kadar hastalık ne kadar sağlık harcaması olursa o kadar paramız boşa gidiyor demek. Oysa 7'den 120'ye herkes sağlıklı yaşayabilir. Bunu kırmanın yolu da spor ve sağlıklı beslenmekten geçiyor. Bunun için de bu Spor Turkey'in varlığı ayrı bir önem taşıyor" dedi.