Son Dakika Haberleri: Dünya Motokros Kadınlar Şampiyonası Türkiye'de Yapılacak

Dünya Motokros Kadınlar Şampiyonası Türkiye'de Yapılacak

28 dakika önce

Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), 8 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'de Dünya Kadınlar Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek.

Dünya Motokros Kadınlar Şampiyonası Türkiye'de Yapılacak, System.String[]


Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), 8 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'de Dünya Kadınlar Şampiyonası ile birlikte düzenlenecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından açıklanan takvimde Türkiye'nin göstermiş olduğu başarılı organizasyon iki farklı şampiyona ile ödüllendirildi. Türkiye'nin dünya çapında tanıtılmasına katkıda bulunan motor sporlarının en popüler etkinliği MXGP ile birlikte Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Motokros Şampiyonası da Afyonkarahisar'a gelecek. 7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 4 sınıfta (MXGP, MX2, EMX 2t, Women) yüzlerce sporcu hem dünya hem de Avrupa şampiyonu olmak için ter dökecek.

4 farklı sınıfta şampiyonaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Geçen sene FIM yaptığımız organizasyona tam not vermişti. Şampiyonanın organizatörü Youthstream tarafından da Afyonkarahisar'ın ilk senesi olmasına rağmen 2018  MXGP Ödülü'ne layık görülmüştük. Bu iki önemli takdir bizi önümüzdeki yıllar için ayrıca motive ederken, FIM'deki bu başarımız bize Dünya Kadınlar Şampiyonası'nı getirdi. Final ayağı Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak ve 2019 yılının şampiyonu burada belli olacak. Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyoruz. Geçen seneden daha iyi bir organizasyona imza atmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ***ARŞİV***

-Yarışlardan görüntüler

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Motosiklet, Afyonkarahisar, Eylül, Türkiye, Spor
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