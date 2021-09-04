Dünya Motokros Şampiyonası

Yarışların ardından ödül töreninde kazananlara kupaları verildi. Ödül törenine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da katıldı.

Yarışta birinciliği İtalyan Davide de Bortoli, ikinciliği Polonyalı Tomazs Wysocki ve üçüncülüğü İtalyan Simone Croci elde etti.

Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a sosyal medya hesabından bir kez daha veda etti: Güle güle ustam